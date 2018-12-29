Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2018, 13:17



5 января в Публичной библиотеке пройдет ежегодная акция - День хобби.

С 16.00 до 18.00 посетители смогут научиться делать значки, креативные открытки и гирлянды в технике оригами. Кроме этого пройдут тематические книжные выставки, творческие мастер-классы, познавательные викторины и детская игровая программа. В 18.00 состоится очередная премьера театральной студии «Красная строка» – интерактивное представление «Планета игр». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой детвора отправится в межгалактическое путешествие, чтобы добраться до сказочной космической ёлки. В пути героев будут ждать всевозможные приключения и игры. А после возвращения – хоровод вокруг земной новогодней ёлочки. Акция пройдет по адресу: Ленинский пр., 20а. Телефон для справок 46-13-41.

Просмотров:247 С 16.00 до 18.00 посетители смогут научиться делать значки, креативные открытки и гирлянды в технике оригами. Кроме этого пройдут тематические книжные выставки, творческие мастер-классы, познавательные викторины и детская игровая программа.В 18.00 состоится очередная премьера театральной студии «Красная строка» – интерактивное представление «Планета игр». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой детвора отправится в межгалактическое путешествие, чтобы добраться до сказочной космической ёлки. В пути героев будут ждать всевозможные приключения и игры. А после возвращения – хоровод вокруг земной новогодней ёлочки.Акция пройдет по адресу: Ленинский пр., 20а. Телефон для справок 46-13-41.