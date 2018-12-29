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29 декабря 2018, 13:53



Управление общего и дошкольного образования проведет опрос родителей и работников.

Анкетирование с целью изучения мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования пройдет с 12 по 21 января 2019 года. В опросе могут принять участие: родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, совершеннолетние обучающиеся, работники образовательных учреждений и работники учреждений, осуществляющих взаимодействие с образовательными учреждениями.

Просмотров:258 Анкетирование с целью изучения мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования пройдет с 12 по 21 января 2019 года.В опросе могут принять участие: родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, совершеннолетние обучающиеся, работники образовательных учреждений и работники учреждений, осуществляющих взаимодействие с образовательными учреждениями.