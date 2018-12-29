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29 декабря 2018, 14:02



В соцприюте прошел утренник «Три поросенка и Дед Мороз».

Его подготовили воспитанники социального приюта для детей и взрослых, проживающих в комплексном центре. Старшие ребята со своими наставниками сами изготовили к мероприятию все костюмы и декорации в студии ремесел «Самоделкин», а дети, которые занимаются в студии «Театр кукол «Скоморошка», перевоплотились в героев сказочного представления. Интрига волшебного действия раскрылась не сразу. Зрителям предложили вспомнить и посмотреть кукольную театральную постановку про трех поросят. Поросята были дружные, веселые и задорные, они решили построить к Новому году новые домики, а когда работа подошла к концу – пришел проказник Волк и начал рушить только что построенные жилища. Детвора очень переживала за поросят, но тут появился символ уходящего года – Желтая Собака, которая предложила позвать скорее на помощь Деда Мороза. Вот тут-то все и началось. Как только прибыли Дед Мороз со Снегурочкой – дети рассказали им о злом Волке, который хотел испортить праздник сказочным героям. Стукнул Дед Мороз посохом, и в тот же миг закружилась-завертелась метель, а с ней и поросята, и Волк. Через мгновение они уже оказались на утреннике – прямо перед Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Раскаялся Волчище в содеянном, повинился перед всеми и предложил праздник праздновать, да в игры играть. И пошло веселье – и хоровод, и «елочки-иголочки», и стишки да песенки. Зажег Дедушка Мороз своим посохом огоньки на красавице-ёлочке и достал свой огромный мешок с подарками, которые вручил всем ребятишкам, а они с удовольствием рассказывали Дедушке стихи и пели песенки.

Просмотров:248 Его подготовили воспитанники социального приюта для детей и взрослых, проживающих в комплексном центре. Старшие ребята со своими наставниками сами изготовили к мероприятию все костюмы и декорации в студии ремесел «Самоделкин», а дети, которые занимаются в студии «Театр кукол «Скоморошка», перевоплотились в героев сказочного представления.Интрига волшебного действия раскрылась не сразу. Зрителям предложили вспомнить и посмотреть кукольную театральную постановку про трех поросят. Поросята были дружные, веселые и задорные, они решили построить к Новому году новые домики, а когда работа подошла к концу – пришел проказник Волк и начал рушить только что построенные жилища. Детвора очень переживала за поросят, но тут появился символ уходящего года – Желтая Собака, которая предложила позвать скорее на помощь Деда Мороза. Вот тут-то все и началось. Как только прибыли Дед Мороз со Снегурочкой – дети рассказали им о злом Волке, который хотел испортить праздник сказочным героям. Стукнул Дед Мороз посохом, и в тот же миг закружилась-завертелась метель, а с ней и поросята, и Волк. Через мгновение они уже оказались на утреннике – прямо перед Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Раскаялся Волчище в содеянном, повинился перед всеми и предложил праздник праздновать, да в игры играть. И пошло веселье – и хоровод, и «елочки-иголочки», и стишки да песенки.Зажег Дедушка Мороз своим посохом огоньки на красавице-ёлочке и достал свой огромный мешок с подарками, которые вручил всем ребятишкам, а они с удовольствием рассказывали Дедушке стихи и пели песенки.