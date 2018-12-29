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29 декабря 2018, 16:06

В новогодние праздники в Норильске сохранится неустойчивая погода.


Сегодня в Норильске продолжает действовать ограничение движения легкового транспорта категории «В» на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель. Движение автобусов 31, 33 маршрутов осуществляются по расписанию. Автодорога Дудинка - Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта.
На завтра, 30 декабря в городе сохранится ветреная погода. Снег, в горных районах низовая метель, видимость менее 1-2 км. Температура воздуха днем и ночью составит от 13 до 18 градусов мороза. Ветер будет дуть южный, с силой 8-13 м/сек, в горных районах порывы 18-23 м/сек.
В сами новогодние праздники синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Ветер может периодически стихать и снова усиливаться, в большинстве своем южного направления. Дуть он будет с силой от 8-13 до 18-23 м/сек. Ожидаемая температура воздуха от 13-18 до 20-15 градусов ниже нуля.

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    Список новостей

 29 декабря 2018 
16:06   В новогодние праздники в Норильске сохранится неустойчивая погода. 14:02   В соцприюте прошел утренник «Три поросенка и Дед Мороз».
13:53   Управление общего и дошкольного образования проведет опрос родителей и работников. 13:17   5 января в Публичной библиотеке пройдет ежегодная акция - День хобби.
12:22   За год в Норильске к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены 204 человека. 12:00   Накануне новогодних каникул полицейские провели профилактические беседы с жителями Норильска.
11:58   В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Норильска поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского дома. 11:48   Вниманию получателей пенсий!
11:47   С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации. 11:36   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел поздравил всех норильчан с наступающими праздниками.
11:31   Пространство «Норникеля» открылось в «Кидзании». В оборудованной зоне малыши смогут осваивать профессии, связанные с горным делом. 11:16   Елка устояла. Сегодня ночью в одном из районов Норильска разбушевавшаяся пурга едва не свалила новогоднюю красавицу.
11:15   Сегодня ночью в Норильске тушили пожар. Возгорание произошло рядом с магазином «Эльдорадо» на ул. Лауреатов, 64.

 28 декабря 2018 
15:12   Необычное свечение неба в полярную ночь наблюдали сегодня жители Норильска. 13:23   Губернатор Красноярского края Александр Усс и Председатель Законодательного собрания края
13:18   Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин поздравил норильчан с Новым годом. 13:15   Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравил норильчан с Новым годом.
13:13   Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил норильчан с Новым годом. 13:04   В поселке Тухард завершается второй этап строительства нового поселка. Ход работ проверила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.
13:00   Дед Мороз, Снегурочка и Поросенок поздравили пассажиров городского транспорта в Дудинке. 12:12   В талнахском спортзале «Горняк» прошел чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
11:41   В Норильске сотрудники МЧС наградили полицейских медалью «За отвагу на пожаре». 11:41   В Норильске осуждена бывшая сотрудница банка, которая присвоила более трех миллионов рублей.
11:32   Норильчане могут приобрести билеты на соревнования зимней Универсиады - 2019. 11:23   В Норильске действует штормовое предупреждение, объявленное сегодня в три часа ночи

 27 декабря 2018 
16:26   Мечты сбываются. В рамках акции «Дари радость на Рождество» в дудинский детский дом добровольцы из Норильска отвезли 59 подарков. 14:31   «Хорошая история. Норильск». Фотовыставка частных историй норильчан пройдет завтра в арт-резиденции.
14:11   Победителем конкурса «Воспитатели России» стала жительница Норильска. 13:03   Движение транспорта на кайерканской трассе возобновлено.
12:44   Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко. 12:34   В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.
11:58   Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка». 11:29   В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.
11:06   Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем ... 10:39   Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.
10:38   Украинцы хотят снять документальный фильм о восстании политзаключенных в Норильске.

 26 декабря 2018 
17:21   В Норильске на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе трехфазная схема движения изменится. 17:01   Вопреки разосланнному от МЧС сообщению норильские синоптики не ожидают завтра очень сильного ветра с порывами до 25 метров.
16:58   В Норильске в тестовом режиме начало работу новое телефонное приложение Вustime, которое позволит отслеживать городские автобусы. 16:54   «Почта России» корректирует график работы на предстоящие праздничные дни.
16:33   Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами. 16:32   Детские сады Кайеркана в этом году украсили сказочные светящиеся ледяные фигуры, которые специально для малышей сделали подрядчики, построившие снежный городок.
15:33   Минздрав знает, как снизить количество курильщиков. 15:25   Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.
13:40   Воспитанников норильской школы-интерната навестил полицейский Дед Мороз. 12:52   Количество рабочих, выходных и праздничных дней по сравнению с 2018 годом в 2019-м не изменится.
12:15   В Норильске ищут нового перевозчика, который будет выполнять пассажирские перевозки по маршруту 26К. 12:04   По программе капитального ремонта в 163 многоквартирных домах Красноярского края отремонтировали системы водо-, теплоснабжения и водоотведения.
11:04   «Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2018 года. 10:40   Старейшая краевая газета уйдет с молотка? Губернатор прокомментировал распродажу подшивок «Красноярского рабочего».




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