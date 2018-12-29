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29 декабря 2018, 16:06



В новогодние праздники в Норильске сохранится неустойчивая погода.

На завтра, 30 декабря в городе сохранится ветреная погода. Снег, в горных районах низовая метель, видимость менее 1-2 км. Температура воздуха днем и ночью составит от 13 до 18 градусов мороза. Ветер будет дуть южный, с силой 8-13 м/сек, в горных районах порывы 18-23 м/сек. В сами новогодние праздники синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Ветер может периодически стихать и снова усиливаться, в большинстве своем южного направления. Дуть он будет с силой от 8-13 до 18-23 м/сек. Ожидаемая температура воздуха от 13-18 до 20-15 градусов ниже нуля.

Просмотров:286 Сегодня в Норильске продолжает действовать ограничение движения легкового транспорта категории «В» на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель. Движение автобусов 31, 33 маршрутов осуществляются по расписанию. Автодорога Дудинка - Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта.На завтра, 30 декабря в городе сохранится ветреная погода. Снег, в горных районах низовая метель, видимость менее 1-2 км. Температура воздуха днем и ночью составит от 13 до 18 градусов мороза. Ветер будет дуть южный, с силой 8-13 м/сек, в горных районах порывы 18-23 м/сек.В сами новогодние праздники синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Ветер может периодически стихать и снова усиливаться, в большинстве своем южного направления. Дуть он будет с силой от 8-13 до 18-23 м/сек. Ожидаемая температура воздуха от 13-18 до 20-15 градусов ниже нуля.