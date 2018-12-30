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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
12:24 И.о. прокурора города Хаваж Гутаев поздравил норильчан с Новым годом.
16:06 В новогодние праздники в Норильске сохранится неустойчивая погода.
14:02 В соцприюте прошел утренник «Три поросенка и Дед Мороз».
13:53 Управление общего и дошкольного образования проведет опрос родителей и работников.
13:17 5 января в Публичной библиотеке пройдет ежегодная акция - День хобби.
12:22 За год в Норильске к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены 204 человека.
12:00 Накануне новогодних каникул полицейские провели профилактические беседы с жителями Норильска.
11:58 В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Норильска поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского дома.
11:48 Вниманию получателей пенсий!
11:47 С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации.
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