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30 декабря 2018, 12:24

И.о. прокурора города Хаваж Гутаев поздравил норильчан с Новым годом.


Уважаемые жители Норильска, коллеги, дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым 2019 годом!
Приближение Нового года всегда связано с надеждами на лучшее, исполнением заветных желаний, осуществлением задуманных планов.
Уходящий год потребовал от органов прокуратуры города значительных усилий по всем направлениям надзорной деятельности. Мы проделали большую работу по защите прав граждан, по борьбе с преступностью и коррупцией, по ликвидации задолженности по заработной плате, по охране окружающей среды. Уверен, что в новом году мы сделаем много полезного для укрепления законности и правопорядка в нашем городе.
Пусть наступающий год станет для нашей страны, края и города годом добрых перемен, дальнейшего экономического и духовного подъема, годом исполнения всех надежд и стремлений!
От всей души желаю всем жителям города стабильности и процветания, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья в Новом году!
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    Список новостей

 30 декабря 2018 
12:24   И.о. прокурора города Хаваж Гутаев поздравил норильчан с Новым годом.

 29 декабря 2018 
16:06   В новогодние праздники в Норильске сохранится неустойчивая погода. 14:02   В соцприюте прошел утренник «Три поросенка и Дед Мороз».
13:53   Управление общего и дошкольного образования проведет опрос родителей и работников. 13:17   5 января в Публичной библиотеке пройдет ежегодная акция - День хобби.
12:22   За год в Норильске к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены 204 человека. 12:00   Накануне новогодних каникул полицейские провели профилактические беседы с жителями Норильска.
11:58   В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Норильска поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского дома. 11:48   Вниманию получателей пенсий!
11:47   С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации. 11:36   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел поздравил всех норильчан с наступающими праздниками.
11:31   Пространство «Норникеля» открылось в «Кидзании». В оборудованной зоне малыши смогут осваивать профессии, связанные с горным делом. 11:16   Елка устояла. Сегодня ночью в одном из районов Норильска разбушевавшаяся пурга едва не свалила новогоднюю красавицу.
11:15   Сегодня ночью в Норильске тушили пожар. Возгорание произошло рядом с магазином «Эльдорадо» на ул. Лауреатов, 64.

 28 декабря 2018 
15:12   Необычное свечение неба в полярную ночь наблюдали сегодня жители Норильска. 13:23   Губернатор Красноярского края Александр Усс и Председатель Законодательного собрания края
13:18   Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин поздравил норильчан с Новым годом. 13:15   Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравил норильчан с Новым годом.
13:13   Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил норильчан с Новым годом. 13:04   В поселке Тухард завершается второй этап строительства нового поселка. Ход работ проверила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.
13:00   Дед Мороз, Снегурочка и Поросенок поздравили пассажиров городского транспорта в Дудинке. 12:12   В талнахском спортзале «Горняк» прошел чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
11:41   В Норильске сотрудники МЧС наградили полицейских медалью «За отвагу на пожаре». 11:41   В Норильске осуждена бывшая сотрудница банка, которая присвоила более трех миллионов рублей.
11:32   Норильчане могут приобрести билеты на соревнования зимней Универсиады - 2019. 11:23   В Норильске действует штормовое предупреждение, объявленное сегодня в три часа ночи

 27 декабря 2018 
16:26   Мечты сбываются. В рамках акции «Дари радость на Рождество» в дудинский детский дом добровольцы из Норильска отвезли 59 подарков. 14:31   «Хорошая история. Норильск». Фотовыставка частных историй норильчан пройдет завтра в арт-резиденции.
14:11   Победителем конкурса «Воспитатели России» стала жительница Норильска. 13:03   Движение транспорта на кайерканской трассе возобновлено.
12:44   Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко. 12:34   В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.
11:58   Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка». 11:29   В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.
11:06   Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем ... 10:39   Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.
10:38   Украинцы хотят снять документальный фильм о восстании политзаключенных в Норильске.

 26 декабря 2018 
17:21   В Норильске на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе трехфазная схема движения изменится. 17:01   Вопреки разосланнному от МЧС сообщению норильские синоптики не ожидают завтра очень сильного ветра с порывами до 25 метров.
16:58   В Норильске в тестовом режиме начало работу новое телефонное приложение Вustime, которое позволит отслеживать городские автобусы. 16:54   «Почта России» корректирует график работы на предстоящие праздничные дни.
16:33   Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами. 16:32   Детские сады Кайеркана в этом году украсили сказочные светящиеся ледяные фигуры, которые специально для малышей сделали подрядчики, построившие снежный городок.
15:33   Минздрав знает, как снизить количество курильщиков. 15:25   Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.
13:40   Воспитанников норильской школы-интерната навестил полицейский Дед Мороз. 12:52   Количество рабочих, выходных и праздничных дней по сравнению с 2018 годом в 2019-м не изменится.
12:15   В Норильске ищут нового перевозчика, который будет выполнять пассажирские перевозки по маршруту 26К. 12:04   По программе капитального ремонта в 163 многоквартирных домах Красноярского края отремонтировали системы водо-, теплоснабжения и водоотведения.
11:04   «Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2018 года.




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