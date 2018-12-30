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30 декабря 2018, 12:24



И.о. прокурора города Хаваж Гутаев поздравил норильчан с Новым годом.

От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым 2019 годом! Приближение Нового года всегда связано с надеждами на лучшее, исполнением заветных желаний, осуществлением задуманных планов. Уходящий год потребовал от органов прокуратуры города значительных усилий по всем направлениям надзорной деятельности. Мы проделали большую работу по защите прав граждан, по борьбе с преступностью и коррупцией, по ликвидации задолженности по заработной плате, по охране окружающей среды. Уверен, что в новом году мы сделаем много полезного для укрепления законности и правопорядка в нашем городе. Пусть наступающий год станет для нашей страны, края и города годом добрых перемен, дальнейшего экономического и духовного подъема, годом исполнения всех надежд и стремлений! От всей души желаю всем жителям города стабильности и процветания, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья в Новом году!

Просмотров:221 Уважаемые жители Норильска, коллеги, дорогие наши ветераны!От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым 2019 годом!Приближение Нового года всегда связано с надеждами на лучшее, исполнением заветных желаний, осуществлением задуманных планов.Уходящий год потребовал от органов прокуратуры города значительных усилий по всем направлениям надзорной деятельности. Мы проделали большую работу по защите прав граждан, по борьбе с преступностью и коррупцией, по ликвидации задолженности по заработной плате, по охране окружающей среды. Уверен, что в новом году мы сделаем много полезного для укрепления законности и правопорядка в нашем городе.Пусть наступающий год станет для нашей страны, края и города годом добрых перемен, дальнейшего экономического и духовного подъема, годом исполнения всех надежд и стремлений!От всей души желаю всем жителям города стабильности и процветания, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья в Новом году!