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10 января 2019, 16:02



Росгвардия проводит в Норильске Всероссийскую акцию «Безопасный Новый год».

За 10 дней с начала проведения акции росгвардейцы раздали норильчанам почти 350 информационных буклетов.

Просмотров:471 Акция стартовала 29 декабря с целью профилактики имущественных преступлений. В рамках мероприятия норильские росгвардейцы раздают горожанам специальные буклеты-памятки с рекомендациями, как обезопасить свое имущество от потенциальных квартирных краж. «Не распространяйте в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица. Обращайте внимание на незнакомцев в подъезде, которые осматривают двери или замки, потому что это могут быть потенциальные квартирные воры. Не следует носить ключи от жилища вместе с документами или присоединять к ним что-либо, что укажет на адрес проживания владельца. При утере ключей необходимо в кратчайшие сроки произвести замену замков», - отмечают в ведомстве. Также советуют иметь хорошие отношения с соседями, которые могли бы присматривать за квартирой.За 10 дней с начала проведения акции росгвардейцы раздали норильчанам почти 350 информационных буклетов.