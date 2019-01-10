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10 января 2019, 16:23



Норильские пенсионеры, которым в этом году исполнится 80 лет, получат существенную прибавку к пенсии. Размер «возрастной» надбавки в России увеличен.

Как пояснили в Пенсионном фонде, увеличатся страховые пенсии по старости. Если же человек получает социальную пенсию или по потере кормильца, то после 80 лет она не будет увеличиваться, как и пенсии инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет можно получить доплату по уходу за ним в размере 2160 рублей в месяц (на материке - 1200). Эту выплату начисляют, если за престарелым человеком ухаживает трудоспособный неработающий, не имеющий статуса ИП и не состоящий на учете в центре занятости гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто ухаживает за пенсионером, может не быть его родственником и даже не жить вместе с ним. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Просмотров:540 С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5334 рубля. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Приведенные цифры касаются материковских пенсионеров. Для норильчан доплата будет производиться с учетом районного коэффициента (80%) и составит 9601 рубль. В прошлом году эта доплата в нашем городе производилась в размере 8969 рублей. Для этого ничего не нужно делать: перерасчет произойдет автоматически.Как пояснили в Пенсионном фонде, увеличатся страховые пенсии по старости. Если же человек получает социальную пенсию или по потере кормильца, то после 80 лет она не будет увеличиваться, как и пенсии инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.Кроме того, пенсионерам старше 80 лет можно получить доплату по уходу за ним в размере 2160 рублей в месяц (на материке - 1200). Эту выплату начисляют, если за престарелым человеком ухаживает трудоспособный неработающий, не имеющий статуса ИП и не состоящий на учете в центре занятости гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто ухаживает за пенсионером, может не быть его родственником и даже не жить вместе с ним. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.