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10 января 2019, 17:07



Жители Норильска с нарушением опорно-двигательного аппарата могут воспользоваться компенсацией расходов на обучение вождению.

Компенсация предоставляется в рамках подпрограммы «Доступная среда» краевой программы «Развитие системы социальной поддержки граждан», сообщается на официальном портале Красноярского края. Компенсацию за обучение вождению могут получить только жители Красноярского края при наличии у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. Для получения водительских прав можно воспользоваться услугами автошколы по месту жительства либо специализированной автошколой на базе профессионального лицея № 9 в Красноярске (ул. Академика Курчатова, 15), где обучают вождению на автомобилях с ручным управлением. Инвалиды, специально приехавшие в Красноярск из городов и районов края для обучения в автошколе, могут воспользоваться услугами социальной гостиницы при Комплексном центре социального обслуживания населения (Красноярск, ул. Сады, 8). Подробную информацию о получении компенсации и об автошколе для инвалидов можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, в министерстве социальной политики края (телефон горячей линии 8-800-350-20-50) либо на сайте министерства, говорится в сообщении.

Просмотров:444 Программа по возмещению 50% расходов на обучение вождению, работает в Красноярском крае для граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата. Этой мерой государственной поддержки уже воспользовались около ста жителей нашего региона.Компенсация предоставляется в рамках подпрограммы «Доступная среда» краевой программы «Развитие системы социальной поддержки граждан», сообщается на официальном портале Красноярского края.Компенсацию за обучение вождению могут получить только жители Красноярского края при наличии у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.Для получения водительских прав можно воспользоваться услугами автошколы по месту жительства либо специализированной автошколой на базе профессионального лицея № 9 в Красноярске (ул. Академика Курчатова, 15), где обучают вождению на автомобилях с ручным управлением. Инвалиды, специально приехавшие в Красноярск из городов и районов края для обучения в автошколе, могут воспользоваться услугами социальной гостиницы при Комплексном центре социального обслуживания населения (Красноярск, ул. Сады, 8).Подробную информацию о получении компенсации и об автошколе для инвалидов можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, в министерстве социальной политики края (телефон горячей линии 8-800-350-20-50) либо на сайте министерства, говорится в сообщении.