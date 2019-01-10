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10 января 2019, 17:19



Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный проект по взиманию таможенной пошлины онлайн.

В рамках эксперимента назначенные операторы почтовой связи получают права по декларированию, а также сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу ФТС, сообщает пресс-служба Почты России. Для этого заранее было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе. «Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах для наших клиентов максимально комфортным. Клиенту не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это уже сейчас онлайн при оформлении заказа на площадке или в мобильном приложении Почты России. Реализация эксперимента позволит сократить время обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи», - отметил первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Алексей Скатин. В настоящий момент под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро. Успешная реализация проекта позволит всем участникам процесса подготовиться к снижению порога беспошлинной торговли. В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов, что позволит расширить эксперимент на более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях. К эксперименту смогут подключиться любые международные торговые площадки, так как принципы работы для всех участников общие. Главные требования к площадкам – ответственность за достоверность информации о реализуемых товарах и прозрачная логистика, говорится в сообщении.

Просмотров:451 Стартовал проект 9 января 2019 года. Он направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли.В рамках эксперимента назначенные операторы почтовой связи получают права по декларированию, а также сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу ФТС, сообщает пресс-служба Почты России.Для этого заранее было разработано технологическое решение, которое позволяет взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе.В настоящий момент под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро. Успешная реализация проекта позволит всем участникам процесса подготовиться к снижению порога беспошлинной торговли.В ближайшее время возможность онлайн-оплаты пошлин станет доступна покупателям крупнейших маркетплейсов, что позволит расширить эксперимент на более 90% объема трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях.К эксперименту смогут подключиться любые международные торговые площадки, так как принципы работы для всех участников общие. Главные требования к площадкам – ответственность за достоверность информации о реализуемых товарах и прозрачная логистика, говорится в сообщении.