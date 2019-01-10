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10 января 2019, 17:45



Танцуют все! В Норильске продолжаются бесплатные занятия по танцам для подростков, а в ближайшее время к ним присоединится детвора до семи лет и пенсионеры.

Уже в следующую субботу, 19 января, в «Танцевальном пространстве» начнутся занятия по зумбе для неработающих пенсионеров 50+. Одними из первых затанцуют в зажигательных ритмах зумбы студенты университета «Активное долголетие», филиал которого открылся в Норильске в октябре 2018 года. Однако научиться жить в ритме зумбы смогут и другие горожане серебряного возраста. Для этого всего лишь нужно заранее записаться на занятие. Еще одно событие произойдет в «Танцевальном пространстве» 2 февраля. Здесь откроются бесплатные группы для детей от пяти до семи лет, занятия в которых будут проходить два раза в неделю: по субботам и воскресеньям. Партерная гимнастика, растяжка и ритмика помогут начинающим танцорам гармонично развивать свое тело и нарабатывать физические навыки. В первую очередь на занятия будут приниматься ребятишки из малообеспеченных и многодетных семей. Впрочем, не забыли в «Танцевальном пространстве» и о подростках. Для барышень и юношей от 12 до 17 лет продолжаются бесплатные занятия по хип-хопу. Всех, кто хочет освоить это современное направление, будут набирать в две возрастные группы от 12 до 14 лет и от 14 до 17 лет. Находится «Танцевальное пространство» в Норильске по адресу: ул. Нансена, 72.Телефон для справок 33-47-84, звонить с 11 до 15 часов.

Просмотров:476 Напомним, реализация проекта «Танцевальное пространство» стала возможной благодаря победе в конкурсе социальных программ «Мир новых возможностей» «Норникеля».Уже в следующую субботу, 19 января, в «Танцевальном пространстве» начнутся занятия по зумбе для неработающих пенсионеров 50+. Одними из первых затанцуют в зажигательных ритмах зумбы студенты университета «Активное долголетие», филиал которого открылся в Норильске в октябре 2018 года. Однако научиться жить в ритме зумбы смогут и другие горожане серебряного возраста. Для этого всего лишь нужно заранее записаться на занятие.Еще одно событие произойдет в «Танцевальном пространстве» 2 февраля. Здесь откроются бесплатные группы для детей от пяти до семи лет, занятия в которых будут проходить два раза в неделю: по субботам и воскресеньям. Партерная гимнастика, растяжка и ритмика помогут начинающим танцорам гармонично развивать свое тело и нарабатывать физические навыки. В первую очередь на занятия будут приниматься ребятишки из малообеспеченных и многодетных семей.Впрочем, не забыли в «Танцевальном пространстве» и о подростках. Для барышень и юношей от 12 до 17 лет продолжаются бесплатные занятия по хип-хопу. Всех, кто хочет освоить это современное направление, будут набирать в две возрастные группы от 12 до 14 лет и от 14 до 17 лет.Находится «Танцевальное пространство» в Норильске по адресу: ул. Нансена, 72.Телефон для справок 33-47-84, звонить с 11 до 15 часов.