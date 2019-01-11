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11 января 2019, 09:49



Норильский образцовый ансамбль духовых инструментов BrassBanda под руководством Алексея Пупика покорил концертные площадки столицы.

5 января BrassBanda и ее дочерний коллектив Fling Shot блистали на Всероссийском конкурсе «Звезды столицы». Зал, в котором поначалу собралось не так уж много зрителей, с выходом на сцену норильчан стал быстро наполняться. Зажигательные звуки барабанов и духовых инструментов привлекли внимание других конкурсантов, за кулисами пританцовывали даже работники ДК «Онежский», где проходило выступление. В итоге BrassBanda заслуженно получила первое место, а Fling Shot – Гран-при конкурса. 9 января наши музыканты представили на суд жюри конкурса «Московское созвездие» еще несколько номеров: Евгений Кудряшов, педагог КДШИ, игравший на тубе, стал лауреатом конкурса первой степени; его ученик, 11-летний Владислав Скоростинский, исполнивший номер на валторне, занял первое место. Первое место присудили и дуэту Евгения Кудряшова и Владимира Гузий (туба и тромбон). Барабанное шоу Fling Shot было признано лучшим в своей номинации, а BrassBanda завоевала Гран-при. К слову, Владимир Гузий – воспитанник Алексея Пупика, молодой педагог КДШИ, окончивший Норильский колледж искусств. Таким образом, сегодня ученики Алексея растят уже второе поколение «брассбандовцев». 11 и 12 января ВrassBanda выступает в Музее Победы на Поклонной горе на Международном фестивале «Бессмертный оркестр», который является частью масштабного проекта «Журавли Победы». Домой норильчане вернутся 14 января.

Просмотров:361 Для творческих людей даже отпуск – отличный повод для самосовершенствования. 24 декабря 30 юных оркестрантов на три недели поехали в подмосковный оздоровительный лагерь «Чайковский». Во время зимних каникул музыканты побывали на обзорной экскурсии по Москве, познакомились с инновационными технологиями в Сколково, увидели, как работает шоколадная фабрика. Для желающих провели экскурсии на «Мосфильм» и в Партизанскую деревню. Но если до Нового года норильчане действительно отдыхали, то с начала января у них не было ни одного спокойного дня.5 января BrassBanda и ее дочерний коллектив Fling Shot блистали на Всероссийском конкурсе «Звезды столицы». Зал, в котором поначалу собралось не так уж много зрителей, с выходом на сцену норильчан стал быстро наполняться. Зажигательные звуки барабанов и духовых инструментов привлекли внимание других конкурсантов, за кулисами пританцовывали даже работники ДК «Онежский», где проходило выступление. В итоге BrassBanda заслуженно получила первое место, а Fling Shot – Гран-при конкурса.9 января наши музыканты представили на суд жюри конкурса «Московское созвездие» еще несколько номеров: Евгений Кудряшов, педагог КДШИ, игравший на тубе, стал лауреатом конкурса первой степени; его ученик, 11-летний Владислав Скоростинский, исполнивший номер на валторне, занял первое место. Первое место присудили и дуэту Евгения Кудряшова и Владимира Гузий (туба и тромбон). Барабанное шоу Fling Shot было признано лучшим в своей номинации, а BrassBanda завоевала Гран-при.К слову, Владимир Гузий – воспитанник Алексея Пупика, молодой педагог КДШИ, окончивший Норильский колледж искусств. Таким образом, сегодня ученики Алексея растят уже второе поколение «брассбандовцев».11 и 12 января ВrassBanda выступает в Музее Победы на Поклонной горе на Международном фестивале «Бессмертный оркестр», который является частью масштабного проекта «Журавли Победы». Домой норильчане вернутся 14 января.