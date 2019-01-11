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11 января 2019, 09:51



В выходные МФК «Норильский никель» проведет дома очередные игры Суперлиги.

Игры состоятся 12-13 января во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 19.00.

Просмотров:340 В десятом туре соперником северян в двухматчевом противостоянии выступит дебютант лиги «Динамо-Самара». В первом круге на выезде подопечные Евгения Куксевича, к удивлению многих, уступили – 2:4 и 0:5. Сейчас клубы идут практически вровень в турнирной таблице: у норильчан - 23 очка и шестое место, у самарцев – 24 очка и пятое место. Лидирует в лиге екатеринбургская «Синара» с 41 очком в активе.Игры состоятся 12-13 января во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 19.00.