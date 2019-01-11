Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 января 2019, 10:50



Норильчанин перевел неизвестному человеку более 100 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция призывает граждан быть особенно осторожными при совершении виртуальных покупок: «Помните, что злоумышленники все чаще пытаются продать несуществующие товары, создавая одноименные сайты-двойники. Лучшей рекомендацией интернет-продавца послужат для вас отзывы покупателей. В любой ситуации, вызывающей подозрения, найдите минуту для того, чтобы остановиться и подумать. Посоветуйтесь с родственниками и знакомыми, задавайте вопросы. О любых фактах обмана незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел! Даже если вы сами не поддались на уловки злоумышленников, переданная вами информация может помочь избежать беды другим».

Просмотров:377 Мужчина решил купить на одном из интернет-сайтов двигатель на автомобиль и перечислил 103 тысячи рублей якобы продавцу. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.В настоящее время по данному факту проводится проверка.Полиция призывает граждан быть особенно осторожными при совершении виртуальных покупок: «Помните, что злоумышленники все чаще пытаются продать несуществующие товары, создавая одноименные сайты-двойники. Лучшей рекомендацией интернет-продавца послужат для вас отзывы покупателей. В любой ситуации, вызывающей подозрения, найдите минуту для того, чтобы остановиться и подумать. Посоветуйтесь с родственниками и знакомыми, задавайте вопросы. О любых фактах обмана незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел! Даже если вы сами не поддались на уловки злоумышленников, переданная вами информация может помочь избежать беды другим».