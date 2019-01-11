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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
11 января 2019, 14:14

В Норильске продолжается конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.


Сдать документы на конкурс претенденты на должность директора Молодёжного центра можно до 25.01.2019 включительно. Перечень документов, форму анкеты и заявления, которые необходимо направить на конкурсную комиссию, можно посмотреть на сайте администрации города по ссылке: http://www.norilsk-city.ru/press/news/2019/document83911.shtmlЗадать интересующие вопросы можно специалисту управления по персоналу администрации города Норильска по телефону 43-71-30 (доб. 1176).
Документы принимаются в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 24а, каб. 305.

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    Список новостей

 11 января 2019 
17:58   До Всемирной зимней Универсиады осталось 50 дней. Глава региона Александр Усс проверил ход работ по благоустройству. 17:55   На Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении, которое снабжает газом Норильск и Таймыр, построят новые объекты.
17:54   Красноярский край вошел в десятку Дельфийского рейтинга. 17:15   17 тыс. км на снегоходах. Экспедиция «Северная тропа – 2019», стартовавшая сегодня из Мурманска, пройдет через восемь регионов России, в том числе по северу Таймыра.
16:43   В Красноярском крае издается 222 периодических издания. 13 января их сотрудники отметят профессиональный праздник. 15:38   В перинатальном центре стартовал проект норильского Центра милосердия «Согреем теплом», получивший президентский грант.
15:38   Вынесение решения суда по делу о взрыве на руднике «Заполярный» откладывается из-за болезни одного из подозреваемых. 15:35   За создание фирм-однодневок их руководителям грозит уголовная ответственность.
15:34   Завершился 2018 год – Год волонтера, когда норильские благотворители сумели помочь огромному количеству нуждающихся, облегчая жизнь и взрослым, и детям. 15:02   С сегодняшнего дня запрещено продавать молочные продукты, содержащие растительные жиры, баз указания информации об этом на товарной упаковке.
14:54   Сегодня утром на автодороге Норильск - Алыкель произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковушек. Пострадали двое человек. 14:14   В Норильске продолжается конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.
10:50   Норильчанин перевел неизвестному человеку более 100 тысяч рублей. 09:51   В выходные МФК «Норильский никель» проведет дома очередные игры Суперлиги.
09:49   Норильский образцовый ансамбль духовых инструментов BrassBanda под руководством Алексея Пупика покорил концертные площадки столицы.

 10 января 2019 
17:45   Танцуют все! В Норильске продолжаются бесплатные занятия по танцам для подростков, а в ближайшее время к ним присоединится детвора до семи лет и пенсионеры. 17:19   Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный проект по взиманию таможенной пошлины онлайн.
17:07   Жители Норильска с нарушением опорно-двигательного аппарата могут воспользоваться компенсацией расходов на обучение вождению. 16:23   Норильские пенсионеры, которым в этом году исполнится 80 лет, получат существенную прибавку к пенсии. Размер «возрастной» надбавки в России увеличен.
16:02   Росгвардия проводит в Норильске Всероссийскую акцию «Безопасный Новый год». 15:29   Норильск начали украшать к Эстафете огня Универсиады, региональный этап которой стартует в нашем городе 22 января.
14:40   В России запретят высаживать из транспорта детей-безбилетников. 14:13   В сфере норильского образования проведут мониторинг потребности в муниципальных услугах.
12:54   В Норильске пенсионер пойдет под суд за кражу денег с карты доверчивого собутыльника. 12:00   Сертификат на два млн рублей школе горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL вручил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
11:35   Вышел из печати новый выпуск календаря знаменательных и памятных дат «Край наш Красноярский» на 2019 год. 11:19   Дело о похищении строительных инструментов раскрыто. Норильчанину, совершившему кражу, грозит тюрьма.
11:08   Норильские полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Жилой сектор». 10:40   С 1 января 2019 года на 3,9% увеличены размеры краевых пособий и выплат для поддержки различных категорий граждан.

 9 января 2019 
18:32   В Норильске разыграли Рождественский кубок по мини-футболу. 18:31   Норильчане почтили память известного норильского поэта Сергея Лузана и его жены Маргариты, которых не стало в ноябре минувшего года.
17:32   Норильчане, желающие посетить зимнюю Универсиаду-2019, могут приобрести пакеты гостеприимства. 17:18   Юных норильчан приглашают принять участие в городском конкурсе детского творчества «Новогодний серпантин», который проходит на площадке Норильского колледжа искусств.
16:45   Стала известна подробная программа VII лаборатории современной драматургии «Полярка», которая пройдет в Норильском театре драмы с 15 по 20 января. 16:39   В Норильск идут крещенские морозы.
15:45   Рождественский утренник прошел для ребятишек с ограниченными возможностями в центре развития личности «Старт». 15:00   Площадки для отдыха, указатели, схемы и карты туристских маршрутов, флаг Русского географического общества и символ доброго пророчества установят на Красных Камнях этим летом.
14:48   37-летняя норильчанка предстанет перед судом за кражу сотового телефона. 14:28   «Рождественские встречи» прошли в Норильске в Комплексном центре социального обслуживания населения. Детвору и взрослых поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
14:27   В новогодние каникулы в Норильске случилось два пожара. Оба - в районе Кайеркан. 13:46   Таймыр взял шефство над большим десантным кораблем «Иван Грен».
13:26   Диапазон ставок расширился. С сегодняшнего дня в России начали действовать новые тарифы ОСАГО. 13:26   Первым ребенком, родившимся в Норильске в наступившем году, стал мальчик. Малыш весом 3270 граммов и ростом 53 сантиметра появился на свет 1 января в 3 часа 25 минут.
12:27   За выходные и праздничные дни в Норильске произошло 30 ДТП с материальным ущербом. 11:50   В Норильске предприниматель привлечен к ответственности за шумную морозилку.
11:44   МРОТ и прожиточный минимум должны быть одинаковыми. Соответствующее решение приняли в Госдуме. 11:43   В Норильске сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека.
10:26   Около 10 тысяч бутылок алкоголя изъяли норильские полицейские из незаконного оборота. 10:26   «Норникель» выбрал работников для тестовых испытаний цифровых технологий.

 30 декабря 2018 
12:24   И.о. прокурора города Хаваж Гутаев поздравил норильчан с Новым годом.




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