Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 января 2019, 14:14



В Норильске продолжается конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.

Документы принимаются в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 24а, каб. 305.

Просмотров:337 Сдать документы на конкурс претенденты на должность директора Молодёжного центра можно до 25.01.2019 включительно. Перечень документов, форму анкеты и заявления, которые необходимо направить на конкурсную комиссию, можно посмотреть на сайте администрации города по ссылке: http://www.norilsk-city.ru/press/news/2019/document83911.shtml Задать интересующие вопросы можно специалисту управления по персоналу администрации города Норильска по телефону 43-71-30 (доб. 1176).Документы принимаются в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 24а, каб. 305.