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11 января 2019, 14:54



Сегодня утром на автодороге Норильск - Алыкель произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковушек. Пострадали двое человек.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Хонда-Цивик». Их доставили в городскую больницу с незначительными ушибами. В автобусе на момент столкновения находилось 55 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал и до настоящего времени за медицинской помощью не обращался. Обошлось без пострадавших и в автомобиле «Хонда-Фит». Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что пассажиры и водители столкнувшихся легковых автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Просмотров:505 Авария произошла около восьми часов утра на 11-м километре автодороги Норильск-Алыкель (в районе ЦБК НМЗ). По предварительной версии 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Хонда-Цивик», двигаясь со стороны Кайеркана столкнулась с автомобилем «Хонда-Фит», который ехал в этом же направлении и остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. После удара «Хонда-Фит», двигаясь по касательной, столкнулась с автобусом МАЗ, выполняющего пассажирские перевозки по 31-му маршруту.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Хонда-Цивик». Их доставили в городскую больницу с незначительными ушибами. В автобусе на момент столкновения находилось 55 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал и до настоящего времени за медицинской помощью не обращался. Обошлось без пострадавших и в автомобиле «Хонда-Фит».Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что пассажиры и водители столкнувшихся легковых автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.