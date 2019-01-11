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11 января 2019, 15:02



С сегодняшнего дня запрещено продавать молочные продукты, содержащие растительные жиры, баз указания информации об этом на товарной упаковке.

Вся молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров отныне должна иметь «открытую» маркировку. Она должна быть понятной и заметной. Для этого производители будут наносить ее шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки, там же должна располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3,0 миллиметра. «Теперь покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», - рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Кроме того, содержит продукт заменители молочного жира или нет, должно быть понятно из его названия. «Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя – это расценивается как введение потребителя в заблуждение», - отметила Елена Саратцева.

Просмотров:349 11 января истек 180-дневный срок, который был отведен производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой. Это было предусмотрено поправками, внесенными в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», сообщает «Роскачество».Вся молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров отныне должна иметь «открытую» маркировку. Она должна быть понятной и заметной. Для этого производители будут наносить ее шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки, там же должна располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3,0 миллиметра.«Теперь покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», - рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Кроме того, содержит продукт заменители молочного жира или нет, должно быть понятно из его названия.«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя – это расценивается как введение потребителя в заблуждение», - отметила Елена Саратцева.