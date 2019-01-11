Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 января 2019, 15:34



Завершился 2018 год – Год волонтера, когда норильские благотворители сумели помочь огромному количеству нуждающихся, облегчая жизнь и взрослым, и детям.

Фонд также собрал деньги на лечение и реабилитацию еще семи маленьких норильчан, десять человек благодаря его помощи смогли вылететь в Москву и Красноярск для проведения диагностики, трем детям оплачен оздоровительный отдых. Во время масштабной акции «Щедрый вторник» в Норильске прошли благотворительные ярмарки и сбор расходных материалов для одиноких больных. Для ребенка-инвалида куплен вертикализатор за 198 тысяч рублей. В декабре состоялся четвертый благотворительный фестиваль «Добрый Норильск», который привлек 21 партнера из числа некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, спортивных и творческих сообществ. В 2018 году продолжил работу фримаркет «Сундук» благотворительного фонда «69 параллель». Здесь могут безвозмездно получить необходимые вещи многодетные семьи, инвалиды, безработные и малоимущие граждане. За три года работы фримаркета туда обратились более 500 норильчан, на благотворительные цели собрано более 700 тысяч рублей. Проведение ярмарок позволило получить деньги на лечение Юли Котко, покупку инвалидной коляски для Миланы Афониной, прохождение курсов реабилитации для Максима Пономарева, Милены Балабановой, Влада Якушева и других ребят, чье лечение семьи оплатить попросту не могут. В прошлом году открылась и первая в городе социальная столовая на базе реабилитационного центра «Лествица». Добавим, что накануне Нового года президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященного развитию добровольчества, поручил снять излишние ограничения на работу волонтеров в социальных учреждениях. В Норильске такой работой много лет занимается Центр милосердия Норильска во главе с Татьяной Ласточкиной. Сестры милосердия посещают одиноких пациентов городской больницы, помогают мамам-одиночкам, выслушивают норильчан по телефону милосердия 400-112. По данным администрации города, всего в Норильске успешно работают более 80 некоммерческих организаций и общественных объединений. Большинство из них в той или иной степени вовлечены в благотворительную деятельность, такую как оказание помощи инвалидам, развитие спорта, охрана правопорядка, военно-патриотическое воспитание, развитие искусства, забота об экологии.

Просмотров:319 Большой вклад в развитие благотворительности в Норильске внесли Заполярный филиал «Норникеля», а также фонды «Территория добра» и «69 параллель». Так, в ходе акции «Поможем Владу дышать» волонтерам «Территории добра» удалось собрать 800 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования для Влада Карасева – у юноши развивается атрофия мышц. Акция «НЕмелочи жизни» принесла 23 тысячи рублей, которые направят на оздоровление одного из благополучателей фонда. В партнерстве с «Норникелем» сотрудники фонда организовали третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной!», участниками которого стали 3300 человек. Собранные средства - почти миллион рублей – направили на проведение дорогостоящего лечения за рубежом Вити Чернушкина, мальчика с редким генетическим заболеванием.Фонд также собрал деньги на лечение и реабилитацию еще семи маленьких норильчан, десять человек благодаря его помощи смогли вылететь в Москву и Красноярск для проведения диагностики, трем детям оплачен оздоровительный отдых.Во время масштабной акции «Щедрый вторник» в Норильске прошли благотворительные ярмарки и сбор расходных материалов для одиноких больных. Для ребенка-инвалида куплен вертикализатор за 198 тысяч рублей.В декабре состоялся четвертый благотворительный фестиваль «Добрый Норильск», который привлек 21 партнера из числа некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, спортивных и творческих сообществ.В 2018 году продолжил работу фримаркет «Сундук» благотворительного фонда «69 параллель». Здесь могут безвозмездно получить необходимые вещи многодетные семьи, инвалиды, безработные и малоимущие граждане. За три года работы фримаркета туда обратились более 500 норильчан, на благотворительные цели собрано более 700 тысяч рублей. Проведение ярмарок позволило получить деньги на лечение Юли Котко, покупку инвалидной коляски для Миланы Афониной, прохождение курсов реабилитации для Максима Пономарева, Милены Балабановой, Влада Якушева и других ребят, чье лечение семьи оплатить попросту не могут.В прошлом году открылась и первая в городе социальная столовая на базе реабилитационного центра «Лествица».Добавим, что накануне Нового года президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященного развитию добровольчества, поручил снять излишние ограничения на работу волонтеров в социальных учреждениях. В Норильске такой работой много лет занимается Центр милосердия Норильска во главе с Татьяной Ласточкиной. Сестры милосердия посещают одиноких пациентов городской больницы, помогают мамам-одиночкам, выслушивают норильчан по телефону милосердия 400-112.По данным администрации города, всего в Норильске успешно работают более 80 некоммерческих организаций и общественных объединений. Большинство из них в той или иной степени вовлечены в благотворительную деятельность, такую как оказание помощи инвалидам, развитие спорта, охрана правопорядка,военно-патриотическое воспитание, развитие искусства, забота об экологии.