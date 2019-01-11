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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:58 До Всемирной зимней Универсиады осталось 50 дней. Глава региона Александр Усс проверил ход работ по благоустройству.
17:55 На Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении, которое снабжает газом Норильск и Таймыр, построят новые объекты.
17:54 Красноярский край вошел в десятку Дельфийского рейтинга.
17:15 17 тыс. км на снегоходах. Экспедиция «Северная тропа – 2019», стартовавшая сегодня из Мурманска, пройдет через восемь регионов России, в том числе по северу Таймыра.
16:43 В Красноярском крае издается 222 периодических издания. 13 января их сотрудники отметят профессиональный праздник.
15:38 В перинатальном центре стартовал проект норильского Центра милосердия «Согреем теплом», получивший президентский грант.
15:38 Вынесение решения суда по делу о взрыве на руднике «Заполярный» откладывается из-за болезни одного из подозреваемых.
15:35 За создание фирм-однодневок их руководителям грозит уголовная ответственность.
15:34 Завершился 2018 год – Год волонтера, когда норильские благотворители сумели помочь огромному количеству нуждающихся, облегчая жизнь и взрослым, и детям.
15:02 С сегодняшнего дня запрещено продавать молочные продукты, содержащие растительные жиры, баз указания информации об этом на товарной упаковке.
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