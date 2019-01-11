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11 января 2019, 15:35



За создание фирм-однодневок их руководителям грозит уголовная ответственность.

В Налоговом кодексе, как и в других законодательных актах, найти понятие «фирма-однодневка» достаточно сложно. Вместе с тем схемы работы таких компаний широко известны на уровне государства и на уровне банковской деятельности. Например, общеизвестно, что фирмы-однодневки используют ничем не обеспеченные вексельные схемы или просто «перегоняют» деньги через банковские счета, не уплачивая налоги. Учредительные документы фирм-однодневок оформляются по поддельным или утерянным паспортам, подставные лица или сотрудники юридических консультаций выступают учредителями и номинальными директорами регистрируемых фирм. Именно поэтому предоставлять свои персональные данные неизвестным и посторонним лицам и тем более ставить свою подпись на документах и заявлениях, связанных с регистрацией компании, налоговики не советуют. В случае подписания подобных документов без намерения возлагать на себя действительные функции управления компанией или принимать участие в коммерческой деятельности этой компании, налоговый орган признает подписавшего «подставным» лицом. Для борьбы с созданием фирм-однодневок установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц и 173.2 Уголовного кодекса РФ незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Только по Красноярскому краю налоговые и правоохранительные органы в прошлом году возбудили более 100 уголовных дел, судом вынесено 34 обвинительных приговора, остальные материалы рассматриваются в суде. Привлечение к уголовной ответственности за создание фирм-однодневок - реальность, и это лишний раз должно всерьез заставить начинающих предпринимателей задуматься о том, стоит ли попадать в число недобросовестных налогоплательщиков.

Просмотров:312 Налоговая инспекция предупреждает норильчан: если кому-то стало известно о существовании фирмы, оформленной на его имя без ведома, ему необходимо оперативно обратиться в местную регистрирующую организацию или в любой налоговый орган.В Налоговом кодексе, как и в других законодательных актах, найти понятие «фирма-однодневка» достаточно сложно. Вместе с тем схемы работы таких компаний широко известны на уровне государства и на уровне банковской деятельности. Например, общеизвестно, что фирмы-однодневки используют ничем не обеспеченные вексельные схемы или просто «перегоняют» деньги через банковские счета, не уплачивая налоги. Учредительные документы фирм-однодневок оформляются по поддельным или утерянным паспортам, подставные лица или сотрудники юридических консультаций выступают учредителями и номинальными директорами регистрируемых фирм.Именно поэтому предоставлять свои персональные данные неизвестным и посторонним лицам и тем более ставить свою подпись на документах и заявлениях, связанных с регистрацией компании, налоговики не советуют. В случае подписания подобных документов без намерения возлагать на себя действительные функции управления компанией или принимать участие в коммерческой деятельности этой компании, налоговый орган признает подписавшего «подставным» лицом.Для борьбы с созданием фирм-однодневок установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц и 173.2 Уголовного кодекса РФ незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.Только по Красноярскому краю налоговые и правоохранительные органы в прошлом году возбудили более 100 уголовных дел, судом вынесено 34 обвинительных приговора, остальные материалы рассматриваются в суде. Привлечение к уголовной ответственности за создание фирм-однодневок - реальность, и это лишний раз должно всерьез заставить начинающих предпринимателей задуматься о том, стоит ли попадать в число недобросовестных налогоплательщиков.