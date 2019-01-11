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11 января 2019, 15:38



Вынесение решения суда по делу о взрыве на руднике «Заполярный» откладывается из-за болезни одного из подозреваемых.

В июне 2018 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц - начальника подземного участка вентиляции и начальника подземного участка горно-капитальных работ, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Пока из-за болезни одного из подозреваемых приговор не вынесен, однако оба они признали себя виновными и в содеянном раскаиваются. Из показаний одного из обвиняемых следует, что «выдавая наряд на работу, он достоверно знал о том, что забой выработки ТШ-2 на тот момент уже не проветривался вентиляцией местного проветривания более суток. Но при этом он все равно направил работников и двух машинистов на работу в указанный забой, так как был уверен, что вентиляцию в эту смену восстановят, и надеялся, что в случае опасной обстановки в выработке горный мастер (он при взрыве погиб. - Ред.) запретит там работы. Второй обвиняемый также заблаговременно получил информацию о неработающей вентиляции и датчике метаноконтроля, но не принял каких-либо мер по запрету работы в ТШ-2 и не выяснил причины отсутствия вентиляции и почему не работает датчик. Перед началом работ не были произведены надлежащее проветривание и разгазация выработки, также не проверялось наличие ядовитых и взрывоопасных газов в рудничной атмосфере, что и привело к трагедии». Данное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Просмотров:400 Напомним, трагедия произошла 7 июля 2017 года. В результате взрыва погибли четыре человека, травмы различной степени тяжести получили трое, а ООО «ЗСК» был нанесен ущерб на сумму более 47,5 миллиона рублей.В июне 2018 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц - начальника подземного участка вентиляции и начальника подземного участка горно-капитальных работ, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Пока из-за болезни одного из подозреваемых приговор не вынесен, однако оба они признали себя виновными и в содеянном раскаиваются.Из показаний одного из обвиняемых следует, что «выдавая наряд на работу, он достоверно знал о том, что забой выработки ТШ-2 на тот момент уже не проветривался вентиляцией местного проветривания более суток. Но при этом он все равно направил работников и двух машинистов на работу в указанный забой, так как был уверен, что вентиляцию в эту смену восстановят, и надеялся, что в случае опасной обстановки в выработке горный мастер (он при взрыве погиб. - Ред.) запретит там работы. Второй обвиняемый также заблаговременно получил информацию о неработающей вентиляции и датчике метаноконтроля, но не принял каких-либо мер по запрету работы в ТШ-2 и не выяснил причины отсутствия вентиляции и почему не работает датчик. Перед началом работ не были произведены надлежащее проветривание и разгазация выработки, также не проверялось наличие ядовитых и взрывоопасных газов в рудничной атмосфере, что и привело к трагедии».Данное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.