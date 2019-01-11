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11 января 2019, 15:38



В перинатальном центре стартовал проект норильского Центра милосердия «Согреем теплом», получивший президентский грант.

«Наша команда ставит перед собой задачу достижения нового качества поддержки родителей в семьях, где родился недоношенный или больной ребенок. Я уверена, новый взгляд на данную проблему необходим, и в этом нам помогают медицинские психологи, педиатры, реаниматологи, люди, чей опыт позволяет проводить арт-терапию и реабилитацию», - говорит руководитель норильского Центра милосердия и куратор проекта Татьяна Ласточкина. Размер гранта составляет 483 тысячи рублей, общая сумма на реализацию проекта - более 530 тысяч рублей. Заявка была подана в Фонд президентских грантов по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» в сентябре 2018 года. Сроки проведения запланированных мероприятий - с 7 ноября 2018-го по 30 ноября 2019 года.

Просмотров:316 В отделении второго этапа выхаживания детей команда проекта поздравила с Рождеством мамочек, которые родили недоношенных деток весом чуть больше килограмма и находятся под постоянным наблюдением более двух месяцев. От мастериц клуба «Радуга» в отделение реанимации новорожденных были переданы подарки: вязаные вещи для малышей, средства для ухода и игрушки.«Наша команда ставит перед собой задачу достижения нового качества поддержки родителей в семьях, где родился недоношенный или больной ребенок. Я уверена, новый взгляд на данную проблему необходим, и в этом нам помогают медицинские психологи, педиатры, реаниматологи, люди, чей опыт позволяет проводить арт-терапию и реабилитацию», - говорит руководитель норильского Центра милосердия и куратор проекта Татьяна Ласточкина.Размер гранта составляет 483 тысячи рублей, общая сумма на реализацию проекта - более 530 тысяч рублей. Заявка была подана в Фонд президентских грантов по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» в сентябре 2018 года. Сроки проведения запланированных мероприятий - с 7 ноября 2018-го по 30 ноября 2019 года.