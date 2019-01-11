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11 января 2019, 16:43



В Красноярском крае издается 222 периодических издания. 13 января их сотрудники отметят профессиональный праздник.

В наше время — это профессиональный праздник людей, которые трудятся на поприще журналистики, в их числе не только работники печатных СМИ, но и электронных газет и журналов, радио, телевидения. В регионах Енисейской Сибири в 2017 году выпускалось следующее количество изданий: в Красноярском крае - 68 журналов и 154 газеты, в Республике Тыва - 5 журналов и 24 газеты, в Республике Хакасия - 18 журналов и 51 газета, сообщает пресс-служба Красноярскстата со ссылкой на сведения Роспечати.

Просмотров:318 День российской печати отмечается 13 января. Учрежден он Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной Указом Петра Великого.В наше время — это профессиональный праздник людей, которые трудятся на поприще журналистики, в их числе не только работники печатных СМИ, но и электронных газет и журналов, радио, телевидения.В регионах Енисейской Сибири в 2017 году выпускалось следующее количество изданий: в Красноярском крае - 68 журналов и 154 газеты, в Республике Тыва - 5 журналов и 24 газеты, в Республике Хакасия - 18 журналов и 51 газета, сообщает пресс-служба Красноярскстата со ссылкой на сведения Роспечати.