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11 января 2019, 16:43

В Красноярском крае издается 222 периодических издания. 13 января их сотрудники отметят профессиональный праздник.


День российской печати отмечается 13 января. Учрежден он Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной Указом Петра Великого.
В наше время — это профессиональный праздник людей, которые трудятся на поприще журналистики, в их числе не только работники печатных СМИ, но и электронных газет и журналов, радио, телевидения.
В регионах Енисейской Сибири в 2017 году выпускалось следующее количество изданий: в Красноярском крае - 68 журналов и 154 газеты, в Республике Тыва - 5 журналов и 24 газеты, в Республике Хакасия - 18 журналов и 51 газета, сообщает пресс-служба Красноярскстата со ссылкой на сведения Роспечати.

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    Список новостей

 11 января 2019 
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17:54   Красноярский край вошел в десятку Дельфийского рейтинга. 17:15   17 тыс. км на снегоходах. Экспедиция «Северная тропа – 2019», стартовавшая сегодня из Мурманска, пройдет через восемь регионов России, в том числе по северу Таймыра.
16:43   В Красноярском крае издается 222 периодических издания. 13 января их сотрудники отметят профессиональный праздник. 15:38   В перинатальном центре стартовал проект норильского Центра милосердия «Согреем теплом», получивший президентский грант.
15:38   Вынесение решения суда по делу о взрыве на руднике «Заполярный» откладывается из-за болезни одного из подозреваемых. 15:35   За создание фирм-однодневок их руководителям грозит уголовная ответственность.
15:34   Завершился 2018 год – Год волонтера, когда норильские благотворители сумели помочь огромному количеству нуждающихся, облегчая жизнь и взрослым, и детям. 15:02   С сегодняшнего дня запрещено продавать молочные продукты, содержащие растительные жиры, баз указания информации об этом на товарной упаковке.
14:54   Сегодня утром на автодороге Норильск - Алыкель произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковушек. Пострадали двое человек. 14:14   В Норильске продолжается конкурс на замещение должности директора Молодёжного центра.
10:50   Норильчанин перевел неизвестному человеку более 100 тысяч рублей. 09:51   В выходные МФК «Норильский никель» проведет дома очередные игры Суперлиги.
09:49   Норильский образцовый ансамбль духовых инструментов BrassBanda под руководством Алексея Пупика покорил концертные площадки столицы.

 10 января 2019 
17:45   Танцуют все! В Норильске продолжаются бесплатные занятия по танцам для подростков, а в ближайшее время к ним присоединится детвора до семи лет и пенсионеры. 17:19   Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный проект по взиманию таможенной пошлины онлайн.
17:07   Жители Норильска с нарушением опорно-двигательного аппарата могут воспользоваться компенсацией расходов на обучение вождению. 16:23   Норильские пенсионеры, которым в этом году исполнится 80 лет, получат существенную прибавку к пенсии. Размер «возрастной» надбавки в России увеличен.
16:02   Росгвардия проводит в Норильске Всероссийскую акцию «Безопасный Новый год». 15:29   Норильск начали украшать к Эстафете огня Универсиады, региональный этап которой стартует в нашем городе 22 января.
14:40   В России запретят высаживать из транспорта детей-безбилетников. 14:13   В сфере норильского образования проведут мониторинг потребности в муниципальных услугах.
12:54   В Норильске пенсионер пойдет под суд за кражу денег с карты доверчивого собутыльника. 12:00   Сертификат на два млн рублей школе горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL вручил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
11:35   Вышел из печати новый выпуск календаря знаменательных и памятных дат «Край наш Красноярский» на 2019 год. 11:19   Дело о похищении строительных инструментов раскрыто. Норильчанину, совершившему кражу, грозит тюрьма.
11:08   Норильские полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Жилой сектор». 10:40   С 1 января 2019 года на 3,9% увеличены размеры краевых пособий и выплат для поддержки различных категорий граждан.

 9 января 2019 
18:32   В Норильске разыграли Рождественский кубок по мини-футболу. 18:31   Норильчане почтили память известного норильского поэта Сергея Лузана и его жены Маргариты, которых не стало в ноябре минувшего года.
17:32   Норильчане, желающие посетить зимнюю Универсиаду-2019, могут приобрести пакеты гостеприимства. 17:18   Юных норильчан приглашают принять участие в городском конкурсе детского творчества «Новогодний серпантин», который проходит на площадке Норильского колледжа искусств.
16:45   Стала известна подробная программа VII лаборатории современной драматургии «Полярка», которая пройдет в Норильском театре драмы с 15 по 20 января. 16:39   В Норильск идут крещенские морозы.
15:45   Рождественский утренник прошел для ребятишек с ограниченными возможностями в центре развития личности «Старт». 15:00   Площадки для отдыха, указатели, схемы и карты туристских маршрутов, флаг Русского географического общества и символ доброго пророчества установят на Красных Камнях этим летом.
14:48   37-летняя норильчанка предстанет перед судом за кражу сотового телефона. 14:28   «Рождественские встречи» прошли в Норильске в Комплексном центре социального обслуживания населения. Детвору и взрослых поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
14:27   В новогодние каникулы в Норильске случилось два пожара. Оба - в районе Кайеркан. 13:46   Таймыр взял шефство над большим десантным кораблем «Иван Грен».
13:26   Диапазон ставок расширился. С сегодняшнего дня в России начали действовать новые тарифы ОСАГО. 13:26   Первым ребенком, родившимся в Норильске в наступившем году, стал мальчик. Малыш весом 3270 граммов и ростом 53 сантиметра появился на свет 1 января в 3 часа 25 минут.
12:27   За выходные и праздничные дни в Норильске произошло 30 ДТП с материальным ущербом. 11:50   В Норильске предприниматель привлечен к ответственности за шумную морозилку.
11:44   МРОТ и прожиточный минимум должны быть одинаковыми. Соответствующее решение приняли в Госдуме. 11:43   В Норильске сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека.
10:26   Около 10 тысяч бутылок алкоголя изъяли норильские полицейские из незаконного оборота. 10:26   «Норникель» выбрал работников для тестовых испытаний цифровых технологий.

 30 декабря 2018 
12:24   И.о. прокурора города Хаваж Гутаев поздравил норильчан с Новым годом.




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