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11 января 2019, 17:15



17 тыс. км на снегоходах. Экспедиция «Северная тропа – 2019», стартовавшая сегодня из Мурманска, пройдет через восемь регионов России, в том числе по северу Таймыра.

«Стартуем из Мурманска, дальше Архангельск, район Нарьян-Мара, район Салехарда, затем Диксон, Таймыр по северу, мыс Челюскин, район Хатанги, Тикси, Певек, Уэлен, Анадырь и далее на Камчатку, где постараемся дойти до мыса Лопатки – южной оконечности Камчатки, если весна позволит. Планируем, что путь на снегоходах займет около трех месяцев», - сказал руководитель группы Александр Табаков. Все участники экспедиции – опытные путешественники, совершавшие длительные переходы. Впервые от Мурманска до Чукотки группа прошла в 2013 году, тогда протяженность маршрута составила 11,6 тыс. км, но путь занял четыре месяца. В этот раз отдельные участки пути тоже могут оказаться весьма непростыми. «Маршрут во многом будет зависеть от погодных условий, и, скорее всего, самым сложным участком станет полуостров Таймыр. В прошлый раз мы с запада на восток в районе мыса [Большой] Баранов на Чукотке 100 км шли дня три – сплошные торосы были в море, а когда шли с Камчатки в сторону Колымы, мы прошли этот участок за два часа, все зависит от погоды», - отметил Табаков. Основной груз экспедиции – бензин. Главная цель экспедиции – популяризация Арктики. Участники перехода будут стараться размещать дневники экспедиции, а также фото и видео в Facebook. Они также надеются, что дальнейшим развитием проекта может стать либо регулярный трансроссийский снегоходный пробег с привлечением команд-производителей снегоходов, либо ежегодная эстафета на снегоходах по северным регионам. Фото https://kalinaevent.ru

Просмотров:309 Трое путешественников из Магнитогорска намерены за три месяца пройти на снегоходах через всю Российскую Арктику от Мурманской области до Камчатки, сообщает ТАСС.Все участники экспедиции – опытные путешественники, совершавшие длительные переходы. Впервые от Мурманска до Чукотки группа прошла в 2013 году, тогда протяженность маршрута составила 11,6 тыс. км, но путь занял четыре месяца. В этот раз отдельные участки пути тоже могут оказаться весьма непростыми.Основной груз экспедиции – бензин. Главная цель экспедиции – популяризация Арктики. Участники перехода будут стараться размещать дневники экспедиции, а также фото и видео в Facebook. Они также надеются, что дальнейшим развитием проекта может стать либо регулярный трансроссийский снегоходный пробег с привлечением команд-производителей снегоходов, либо ежегодная эстафета на снегоходах по северным регионам.Фото https://kalinaevent.ru