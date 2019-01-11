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11 января 2019, 17:54



Красноярский край вошел в десятку Дельфийского рейтинга.

Рейтинг составлен по результатам командного первенства XVII молодежных Дельфийских игр России 2018 года, результатам участия представителей субъекта РФ в составе национальной Дельфийской сборной России на молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, а также с учетом регулярности и уровня проведения отборочных туров, достижений лауреатов игр. Напомним, XVII Дельфийские игры проходили в апреле 2018 года во Владивостоке при участии свыше полутора тысяч молодых деятелей искусств со всей страны. В состав сборной Красноярского края вошли 64 человека. Среди них – неоднократные победители краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, призеры и победители Дельфийских игр России. Представители талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет из ведущих вузов и ссузов региона выступили в 18 творческих номинациях. По итогам соревнований в копилке сборной Красноярского края шесть дельфийских медалей трех достоинств – золото, серебро и бронза. Красноярский край участвует в молодежных играх с 2003 года. За это время красноярцы завоевали 33 золотые, 39 серебряных и 35 бронзовых медалей, а также 99 специальных призов, говорится в сообщении.

Просмотров:282 По итогам ежегодного Дельфийского рейтинга субъектов РФ за 2018 год Красноярский край занял седьмое место из 20 позиций, поделив строчку с Архангельской областью. Первое место в командном первенстве заняла Москва, в пятерку лучших вошли Пермский и Приморский края, Новосибирская, Московская, Омская и Самарская области, сообщается на официальном портале Красноярского края.Рейтинг составлен по результатам командного первенства XVII молодежных Дельфийских игр России 2018 года, результатам участия представителей субъекта РФ в составе национальной Дельфийской сборной России на молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, а также с учетом регулярности и уровня проведения отборочных туров, достижений лауреатов игр.Напомним, XVII Дельфийские игры проходили в апреле 2018 года во Владивостоке при участии свыше полутора тысяч молодых деятелей искусств со всей страны. В состав сборной Красноярского края вошли 64 человека. Среди них – неоднократные победители краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, призеры и победители Дельфийских игр России. Представители талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет из ведущих вузов и ссузов региона выступили в 18 творческих номинациях. По итогам соревнований в копилке сборной Красноярского края шесть дельфийских медалей трех достоинств – золото, серебро и бронза.Красноярский край участвует в молодежных играх с 2003 года. За это время красноярцы завоевали 33 золотые, 39 серебряных и 35 бронзовых медалей, а также 99 специальных призов, говорится в сообщении.