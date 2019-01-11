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11 января 2019, 17:55



На Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении, которое снабжает газом Норильск и Таймыр, построят новые объекты.

Новая компрессорная станция позволит обеспечить последующую транспортировку газа и его подачу с необходимым давлением, объемом и температурой на головные сооружения установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и конденсата Мессояхского месторождения. Участок строительства расположен на границе Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа и Усть-Енисейского района Таймыра. В составе объектов дожимной КС будут сооружены две технологические установки, узлы запорной арматуры, а также общежитие на территории существующего вахтового жилого комплекса. Кроме того, здесь будут проложены необходимые автомобильные дороги. Напомним, Северо-Соленинское ГКМ было введено в эксплуатацию в начале января 1983 г. На данный момент в его активе - 72 эксплуатационные скважины.

Просмотров:347 Главгосэкспертиза рассмотрела проект строительства дожимной компрессорной станции (КС) для сжатия природного газа, поступающего с Северо-Соленинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), сообщает ИА Neftegaz.RU.Новая компрессорная станция позволит обеспечить последующую транспортировку газа и его подачу с необходимым давлением, объемом и температурой на головные сооружения установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и конденсата Мессояхского месторождения.Участок строительства расположен на границе Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа и Усть-Енисейского района Таймыра.В составе объектов дожимной КС будут сооружены две технологические установки, узлы запорной арматуры, а также общежитие на территории существующего вахтового жилого комплекса. Кроме того, здесь будут проложены необходимые автомобильные дороги.Напомним, Северо-Соленинское ГКМ было введено в эксплуатацию в начале января 1983 г. На данный момент в его активе - 72 эксплуатационные скважины.