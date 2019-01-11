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11 января 2019, 17:58



До Всемирной зимней Универсиады осталось 50 дней. Глава региона Александр Усс проверил ход работ по благоустройству.

Студенты рассказали Александру Уссу, что еще до новогодних праздников начали наводить порядок в скверах и парках. Уборку, по словам молодых людей, им удается совмещать с учебой. Также губернатор проинспектировал улицы, где приводят в порядок фасады частных малоэтажных жилых домов. Он пообщался со специалистами, ведущими ремонтные работы, и с жильцами. Жители Красноярска искренне благодарили строителей за быструю и качественную работу, а власти - за организацию благоустройства не только центральных улиц, но и районов частной застройки. Фото пресс-службы регионального Правительства

Просмотров:287 В Октябрьском районе краевой столицы глава региона встретился с курсантами Военно-инженерного института Сибирского федерального университета. Молодые люди наводили порядок на участке возле жилых многоквартирных и частных домов в районе улицы Киренского.Студенты рассказали Александру Уссу, что еще до новогодних праздников начали наводить порядок в скверах и парках. Уборку, по словам молодых людей, им удается совмещать с учебой.Также губернатор проинспектировал улицы, где приводят в порядок фасады частных малоэтажных жилых домов. Он пообщался со специалистами, ведущими ремонтные работы, и с жильцами.Жители Красноярска искренне благодарили строителей за быструю и качественную работу, а власти - за организацию благоустройства не только центральных улиц, но и районов частной застройки.Фото пресс-службы регионального Правительства