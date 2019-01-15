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15 января 2019, 14:57



«Театр Вкуса» и Алексея Паперного норильчане в этот раз не увидят. Состав гостей «Полярки» заметно сократился.

Паперный должен был выступить перед норильской публикой с читкой пьесы «Байрон», смешной и одновременно романтической комедии о возможной гибели цивилизации, основанной на опыте жизни в 21-м веке. Артист пока поправляет здоровье, но обещал, что приедет как только сможет, предварительно назвал время своего визита: март этого года. Сегодня стало известно, что из-за погодных условий не прилетит в заполярный город «Театр вкуса» и его основатель Юрий Макеев. По сути, мероприятие, красочное шоу с элементами реальной творческой кухни в жанре сторрителлинга (рассказывание историй), которым должна была открываться «Полярка», пришлось «свернуть». Таким образом, творческая лаборатория современной драмы по сути откроется 16 января мастер-классом от лидера «Хоронько-Оркестра» Дмитрия Хоронько, который состоится в норильском колледже искусств для студентов всех отделений и курсов НКИ. Вечером этого же дня для участников лаборатории и приглашенных горожан из разных сфер пройдет круглый стол, где будут обсуждаться проблемы понимания современного искусства. На следующий день, 17 января, на большой сцене театра в 19 часов выступит «Хоронько-Оркестр». 18 января, в пятницу, - премьерный спектакль «Гиперборея. Плато Путорана». Показ трех эскизов намечен на выходные, 19 и 20 января. Сегодня в театре полным ходом идут репетиции эскизов, например, над постановкой по пьесе «Ради тебя» с понедельника работает кишиневский режиссер Дмитрий Акриш. Для работы в «Полярке-2019» также прибыли критики Татьяна Тихоновец, Антон Хитров и Елена Коновалова. Они не в первый раз в нашем городе и знают заполярную драму не понаслышке: с их участием и с их подачи ежегодно отбираются норильские спектакли для участия в разного рода фестивалях - «Театральная весна» (Красноярск), «Арлекин» (Санкт-Петербург), «Золотая маска» (Москва) и т. д.

Просмотров:315 На днях норильский театр получил отказ в приезде на творческую лабораторию от одного из участников, заявленных в программе, - Алексея Паперного, незаурядного музыканта, шоумена, актера.Паперный должен был выступить перед норильской публикой с читкой пьесы «Байрон», смешной и одновременно романтической комедии о возможной гибели цивилизации, основанной на опыте жизни в 21-м веке. Артист пока поправляет здоровье, но обещал, что приедет как только сможет, предварительно назвал время своего визита: март этого года.Сегодня стало известно, что из-за погодных условий не прилетит в заполярный город «Театр вкуса» и его основатель Юрий Макеев. По сути, мероприятие, красочное шоу с элементами реальной творческой кухни в жанре сторрителлинга (рассказывание историй), которым должна была открываться «Полярка», пришлось «свернуть».Таким образом, творческая лаборатория современной драмы по сути откроется 16 января мастер-классом от лидера «Хоронько-Оркестра» Дмитрия Хоронько, который состоится в норильском колледже искусств для студентов всех отделений и курсов НКИ. Вечером этого же дня для участников лаборатории и приглашенных горожан из разных сфер пройдет круглый стол, где будут обсуждаться проблемы понимания современного искусства.На следующий день, 17 января, на большой сцене театра в 19 часов выступит «Хоронько-Оркестр». 18 января, в пятницу, - премьерный спектакль «Гиперборея. Плато Путорана».Показ трех эскизов намечен на выходные, 19 и 20 января. Сегодня в театре полным ходом идут репетиции эскизов, например, над постановкой по пьесе «Ради тебя» с понедельника работает кишиневский режиссер Дмитрий Акриш.Для работы в «Полярке-2019» также прибыли критики Татьяна Тихоновец, Антон Хитров и Елена Коновалова. Они не в первый раз в нашем городе и знают заполярную драму не понаслышке: с их участием и с их подачи ежегодно отбираются норильские спектакли для участия в разного рода фестивалях - «Театральная весна» (Красноярск), «Арлекин» (Санкт-Петербург), «Золотая маска» (Москва) и т. д.