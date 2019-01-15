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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:59 В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019, региональный этап эстафеты которой пройдет в нашем городе 22 января.
17:36 Норильчане вернулись из «Детского наукограда».
17:29 «В гости к полярным медведям». Веселый праздник под таким названием пройдет в норильской библиотеке семейного чтения.
17:24 «Хоронько–Оркестр» дал мастер класс для студентов театрального и музыкального отделений Норильского колледжа искусств.
17:00 Студентов и школьников Норильска приглашают принять участие в международном конкурсе постеров.
16:45 Только за первую половину января со дворов города вывезено почти 20 тысяч кубометров снега.
16:39 Норильские полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время празднования Крещения Господня.
16:06 Я плюс Ты – равно Мы! На этой неделе норильскому благотворительному фонду социальных программ «Территория добра» исполняется 11 лет.
15:18 19 января православные жители Норильска отметят один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне.
14:22 Столица нашего региона занимает девятую строчку в ТОП-10 городов-миллионеров по стоимости жилья в новостройках.
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