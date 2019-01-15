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15 января 2019, 15:07



Зимней сказочной постановкой «Под чистым снегом Рождества» в талнахском филиале библиотеки Норильска начался театральный сезон детской студии «Smile-театр».

Детская студия «Smile-театр» работает при талнахской библиотеке с 2011 года. Регулярно в ее составе занимаются около двух десятков школьников от восьми до 15 лет. Некоторые ребята занимаются практически на протяжении всего обучения в школе. В программе обучения юных театралов занятия по истории костюма, секретах театрального грима, сценической речи, изучение русской и мировой литературы. Но больше всего ребята любят репетиции своих постановок, сценарии к которым, кстати, пишутся при активном их содействии. Как рассказала «Заполярной правде» руководитель «Smile-театра» Евгения Гончаренко, в год студия выпускает около пяти крупных постановок и еще несколько мелких проектов. В планах текущего года тоже несколько спектаклей. Ну а ближайшая постановка будет представлена читателям библиотеки к праздничной дате 23 февраля. Отметим также, что детская студия «Smile-театр» работает на безвозмездной основе и занятия могут посещать все желающие школьники.

Просмотров:309 Рождественская постановка окунула зрителей в атмосферу настоящего волшебства. Вместе с главными героями они спасали Рождество, которое хотела испортить Яга. Она похитила Рождественскую звезду и спрятала ее в заколдованном лесу. Много испытаний пришлось преодолеть Иванушке: и разгадать головоломку Кикиморы, и соревноваться с Водяным в умении петь зачарованные песни, и состязаться с Соловьем-разбойником в интеллектуальном бою. Но, как и положено сказке, все завершилось благополучно.Детская студия «Smile-театр» работает при талнахской библиотеке с 2011 года. Регулярно в ее составе занимаются около двух десятков школьников от восьми до 15 лет. Некоторые ребята занимаются практически на протяжении всего обучения в школе.В программе обучения юных театралов занятия по истории костюма, секретах театрального грима, сценической речи, изучение русской и мировой литературы. Но больше всего ребята любят репетиции своих постановок, сценарии к которым, кстати, пишутся при активном их содействии.Как рассказала «Заполярной правде» руководитель «Smile-театра» Евгения Гончаренко, в год студия выпускает около пяти крупных постановок и еще несколько мелких проектов. В планах текущего года тоже несколько спектаклей. Ну а ближайшая постановка будет представлена читателям библиотеки к праздничной дате 23 февраля.Отметим также, что детская студия «Smile-театр» работает на безвозмездной основе и занятия могут посещать все желающие школьники.