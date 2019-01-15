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15 января 2019, 15:32



Службы спасения, полиция и моржи к Крещению готовы. Традиционно в ночь с 18 на 19 января в Норильске ожидается наплыв желающих окунуться в озеро Долгое.

Игорь Хмара, заведующий центральной подстанцией скорой медицинской помощи советует новичкам быть аккуратнее при погружении в прорубь и чутко реагировать на малейшие изменения в самочувствии. Впрочем, и бывалым моржам даже при незначительном недомогании рисковать здоровьем не стоит. Лечение обойдется дороже минутной бравады. «Окунание в прорубь нежелательно для людей, страдающих различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы; с гипертонической болезнью, которая чревата такими осложнениями как инфаркт и инсульт; с ишемической болезнью сердца; нарушениями сердечного ритма; кожными заболеваниями, а также заболеваниями опорно-двигательного аппарата. – поясняет Игорь Хмара. – Также не пойдет прорубь на пользу людям с болезнями дыхательной системы, например, бронхиальной астмой, а также различными синуситами, отитами. Людям с такими заболеваниями лучше вообще воздержаться от погружения в прорубь, чтобы не спровоцировать обострение. После проруби может ухудшиться самочувствие у норильчан с сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы. И естественно, нельзя погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения. Это не только лишние токсины, но и дополнительная нагрузка на организм, на все органы и системы. Особое внимание детям, которым вообще нежелателен такой разовый стресс, поскольку может привести к переохлаждению и обострению хронических заболеваний. Без ущерба для здоровья дети могут находиться в воде не более десяти секунд, а затем их необходимо согревать».

Просмотров:319 Традиционно службы экстренного реагирования будут дежурить на празднике Крещения Господня с 23 часов 18 января до 5 утра 19 января. В бригаде скорой помощи будут дежурить врач-реаниматолог и два фельдшера. В составе дежурной группы спасательской бригады выйдут в ночь пять человек. Следить за общественным порядком на берегу озера Долгого будет восемь сотрудников полиции, а в общей сложности на охрану общественного порядка 18 и 19 января выйдет 56 полицейских.Игорь Хмара, заведующий центральной подстанцией скорой медицинской помощи советует новичкам быть аккуратнее при погружении в прорубь и чутко реагировать на малейшие изменения в самочувствии. Впрочем, и бывалым моржам даже при незначительном недомогании рисковать здоровьем не стоит. Лечение обойдется дороже минутной бравады.