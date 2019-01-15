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15 января 2019, 16:54



Норильский проект уличного гастрономического фестиваля «Север» вошел в шорт-лист национальной премии «Серебряный лучник» - Сибирь.

В номинации «Развитие и продвижение территорий» норильский проект гастрофестиваля «Север» (автор - Агентство развития Норильска) конкурирует с проектами «Наше имя - Летов!» (г. Омск) и Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный берег» (г. Новосибирск). Первый гастрофестиваль прошел в Норильске в начале июля 2018 года и был посвящен юбилею города. На выходные дни стадион «Заполярник» превратился в большое кафе под открытым небом — это был настоящий праздник еды на любой вкус, но с акцентом на северную кухню. В работе фестиваля приняли участие два десятка местных ресторанов, кафе и кондитерских, а также приглашенные столичные шеф-повара, которые не только порадовали горожан эксклюзивными блюдами, но и провели мастер-классы. За два дня фестиваль посетили 23 тысячи человек, горожане съели несколько тонн еды и столько же выпили напитков. «Идея фестиваля родилась из желания сделать что–то интересное, яркое, запоминающееся и вкусное. Мы хотели показать новый взгляд на кухню и приготовление пищи в целом, а заодно и сделать необычный подарок городу и горожанам на 65–й день рождения Норильска. Если гастрономический фестиваль понравится людям, то мы сделаем его традиционным», - отметила руководитель Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина. 2 февраля Светлана Рубашкина представит проект гастрофестиваля в Новосибирске на очной защите в рамках национальной премии «Серебряный лучник» - Сибирь. Там жюри и определит лучшие проекты в каждой из шести номинаций.

Просмотров:308 Жюри IX Национальной премии «Серебряный лучник» - Сибирь составило шорт-лист проектов в области развития общественных связей. Лидеры конкурса определялись в каждой из шести номинаций. Таким образом, из 61 заявленного проекта после онлайн-голосования членов жюри осталось лишь 18 проектов (по три в каждой из шести номинаций) из Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Омска и Норильска.В номинации «Развитие и продвижение территорий» норильский проект гастрофестиваля «Север» (автор - Агентство развития Норильска) конкурирует с проектами «Наше имя - Летов!» (г. Омск) и Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный берег» (г. Новосибирск).Первый гастрофестиваль прошел в Норильске в начале июля 2018 года и был посвящен юбилею города. На выходные дни стадион «Заполярник» превратился в большое кафе под открытым небом — это был настоящий праздник еды на любой вкус, но с акцентом на северную кухню. В работе фестиваля приняли участие два десятка местных ресторанов, кафе и кондитерских, а также приглашенные столичные шеф-повара, которые не только порадовали горожан эксклюзивными блюдами, но и провели мастер-классы.За два дня фестиваль посетили 23 тысячи человек, горожане съели несколько тонн еды и столько же выпили напитков.«Идея фестиваля родилась из желания сделать что–то интересное, яркое, запоминающееся и вкусное. Мы хотели показать новый взгляд на кухню и приготовление пищи в целом, а заодно и сделать необычный подарок городу и горожанам на 65–й день рождения Норильска. Если гастрономический фестиваль понравится людям, то мы сделаем его традиционным», - отметила руководитель Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина.2 февраля Светлана Рубашкина представит проект гастрофестиваля в Новосибирске на очной защите в рамках национальной премии «Серебряный лучник» - Сибирь. Там жюри и определит лучшие проекты в каждой из шести номинаций.