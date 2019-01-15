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Открытие городской Ёлки

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15 января 2019, 18:03

В Норильске заработает линейный диспетчер для обращений по вывозу твердых бытовых отходов.


Норильску не хватает мощностей регионального оператора по вывозу отходов: организация должна перейти на ежедневный режим уборки. Такое мнение было озвучено сегодня на пресс-конференции с участием представителей управлений городского и жилищно-коммунального хозяйства, а также регионального оператора «РостТех».
Сам же директор подразделения ООО «РостТех» Вилен Мишенков считает, что с задачей, поставленной на праздники, компания справилась.
«За 11 дней нового года было собрано 11 000 м3 мусора. Вся запланированная техника вышла на линию, сбоев работы техники не было. Проблемы возникали там, где управляющие компании не прочистили подъездные пути для вывоза мусора. Подвела и погода: так, в Кайеркан в связи с метелью несколько дней технической возможности приехать не было вовсе», - рассказал Вилен Мишенков.
До конца этой недели регоператор будет работать ежедневно, чтобы очистить город от всех накопленных отходов. Далее перейдет на установленный режим работы, согласно которому вывоз из каждого двора будет производиться не реже одного раза в три дня. Под эти условия и рассчитан тариф регоператора.
«В неделю в Центральном районе работает 15-18 единиц техники. В Талнахе и Кайеркане – по 4 единицы контейнеровозов и бункеровозов, плюс самосвалы и погрузочная техника для крупногабарита. В Кайеркан направляем дополнительную технику, чтобы полностью вычистить район», - прокомментировал Вилен Мишенков.
Сегодня управляющие компании и регоператор взаимодействуют напрямую через инспектора регоператора на территории. Однако Норильску нужен линейный диспетчер. И такой появится, уверил Вилен Мишенков: в ближайшие дни должен открыться диспетчерский пункт для обращений УК и горожан. Останется доступен и номер красноярского колл-центра, отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Войник.
Открытым остается вопрос с утилизацией крупногабаритного мусора. По словам Константина Купреенко, начальника управления городского хозяйства, потребность нашего города – около 2000 крупногабаритных контейнеров. В ближайшее время специальные «ладьи» установят на существующих контейнерных площадках, после будут организовываться дополнительные. Для этого сейчас готовится пакет документов для включения Норильска в соответствующую краевую программу.
«Пока некоторые жильцы просто бросают отходы у подъезда. В таком случае регоператор будет убирать, но после считать свои расходы и представлять их собственнику территории, то есть УК. И, по сути, платить все равно будут жители, на чьи средства существуют УК», - подчеркнул Купреенко.
Сложная ситуация и с предпринимателями. Из 6000 ИП и юрлиц города договор с регоператором заключили меньше сотни.
«Для многих открытие, что они должны учитывать, паспортизировать отходы – а ведь по закону давно надо это делать! Остальные выносят свой мусор в контейнеры при МКД, нарушая таким образом закон. Для таких есть прокуратура. Надо привыкать, что теперь вывоз отходов будет платным. Мелкие предприятия могут заключить соглашение с УК об использовании их баков, указывая объем потребления», - заключил Вилен Мишенков.

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