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16 января 2019, 11:49



S7 открыл продажу билетов по субсидированным тарифам. Льготные билеты не продают через интернет!

Напомним, правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане Российской Федерации: молодежь в возрасте до 23 лет; женщины старше 55 лет; мужчины от 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица; сопровождающие ребенка-инвалида; инвалиды с детства II или III группы; люди, имеющие статус многодетной семьи; подростки до 18 лет, на имя которых оформлена путевка во Всероссийский детский центр «Океан». Информацию о субсидированных авиабилетах можно узнать на сайтах или по телефонам авиакомпаний, участвующих в государственных программах. Купить субсидированные авиабилеты можно только в авиакомпаниях или билетных агентствах, с которыми сотрудничают авиакомпании. В интернете появились компании, которые якобы выписывают субсидированные авиабилеты онлайн. Стоит обратить внимание, что льготные билеты не продают через интернет, а только в авиакассах компаний и их представителей. Если в городе нет представителей авиакомпании, можно уточнить в колл-центре авиакомпании, где находится ближайший офис их представителей.

Просмотров:280 Норильчанам авиакомпания предлагает спецтарифы на одном маршруте: Норильск - Москва. Напомним, что с этого года субсидирование авиаперевозок из средств федерального бюджета распространяется на перелеты в течение всего года, а не только в летний период, как это было раньше. В госпрограмме по различным маршрутам, перечень которых с этого года расширен, участвуют 10 авиакомпаний страны. Одной из первых продажу билетов по субсидированным тарифам открыла авиакомпания NordStar по 10 направлениям (ранее было четыре): Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа.Напомним, правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане Российской Федерации: молодежь в возрасте до 23 лет; женщины старше 55 лет; мужчины от 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица; сопровождающие ребенка-инвалида; инвалиды с детства II или III группы;люди, имеющие статус многодетной семьи; подростки до 18 лет, на имя которых оформлена путевка во Всероссийский детский центр «Океан».Информацию о субсидированных авиабилетах можно узнать на сайтах или по телефонам авиакомпаний, участвующих в государственных программах. Купить субсидированные авиабилеты можно только в авиакомпаниях или билетных агентствах, с которыми сотрудничают авиакомпании. В интернете появились компании, которые якобы выписывают субсидированные авиабилеты онлайн. Стоит обратить внимание, что льготные билеты не продают через интернет, а только в авиакассах компаний и их представителей. Если в городе нет представителей авиакомпании, можно уточнить в колл-центре авиакомпании, где находится ближайший офис их представителей.