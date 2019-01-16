Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 января 2019, 12:14



Разыскиваются родственники пассажиров «Дугласа»! Спустя 70 лет найден список людей, переживших крушение «Борта Тюрикова» в таймырской тундре.

Самолет «СССР Л-1204» потерпел аварию на Таймыре в апреле 1947 года. Благодаря двухгодичной экспедиции РГО (2016-2017 гг.) самолет был разобран и доставлен в столицу края, где он станет музейным экспонатом. Теперь о нем знают по всей России и не только. В декабре 2018 года этот проект по эвакуации «Дугласа» был признан победителем премии РГО в номинации «Лучшая экспедиция по России». Награду вручил лично президент Российской Федерации, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин. Про сам самолет известно практически все – от изготовления на заводе в США до сегодняшнего дня в ожидании восстановления. Известно и об экипаже самолета, три члена которого – командир воздушного судна Максим Тюриков, бортмеханик Виктор Писмарев и бортрадист Алексей Смирнов пожертвовали своими жизнями ради спасения пассажиров. А вот о пассажирах самолета не было известно практически ничего, за исключением их количества из официальных данных отчетов, донесений и актов по аварии, причем данные по количеству пассажиров сильно разнились, от 26 до 29. К тому же, по воспоминаниям родственников членов экипажа, были еще пятеро неучтенных расконвоированных заключенных, навязанных командиру экипажа на аэродроме Мыс Косистый, говорится в сообщении. Неожиданные сведения о пассажирах принес сам самолет. Во время его разборки экспедицией на месте аварии на одной из переборок внутри фюзеляжа были обнаружены надписи химическим карандашом. Их было несколько, самые важные – на двух переборках. На первой было написано: - «Я борт Тюрикова. На борту трое детей и 6 женщин. 22.04.1947 года 00.30 из Кожевникова вылетел самолет и взял курс на Красноярск. В 5 часов 30 мин. вынужденная посадка, жертв нет. До 26 (26 апреля) сидели, никакой помощи нет. 26 (26 апреля) 9 человек ушли искать помощь. 1 мая сидим одни. Все на исходе. Неизвестно, что нас ждет. Духом никто не падает, все ждем спасения. Праздник встретим весело. 11 мая. Мы спасены». На второй переборке были начертаны имена пассажиров. 1. Перцевко Мария Ильинична 2. Рзаев А. 3. Васенькина-Коршавина Нина Сергеевна 4. Васенькин Иван Гаврилович 5. Долгов Петр Михайлович 6. Капанадзе Виссарион Илларионович 7. Потылицына Анна Васильевна 8. Винокуров Георгий 9. Макшанов Александр Кузьмич 10. Игнатов Иван 11. Демченко Николай Михайлович 12. Егумнова Антонина Ивановна 13. Бородин Александр Иванович 14. Коваль Василий Сергеевич 15. Кравченко Николай 16. Мазуркина Таисья Андреевна 17. Украинский Виктор Федорович 18. Тарасов Сергей Васильевич 19. Тарасов Владимир Сергеевич 20. Тарасова Екатерина 21. Ахмаджанов 22. Тенюков Семен Павлович 23. Краснотанов Василий Дмитриевич. Некоторые буквы полустерты, и могут быть ошибки при интерпретации фамилий. История «Борта Тюрикова» в ближайшее время может стать основой для создания художественного фильма. Сам отреставрированный самолет предполагается разместить в качестве экспоната парка-музея освоения Севера, который планируется создать на острове Молокова в Красноярске. Важно каждое свидетельство участников этих исторических событий. Информацию о родственниках пассажиров самолета «Дуглас С-47» «Борт Тюрикова» ждут в Красноярском краевом отделении Русского географического общества. Телефон +7 (391) 255-27-52. E-mail: reg24@rgo.ru.

Просмотров:206 Начинается поиск родственников пассажиров самолета «Дуглас С-47» «Борт Тюрикова», сообщается на сайте Красноярского краевого отделения Русского географического общества.Самолет «СССР Л-1204» потерпел аварию на Таймыре в апреле 1947 года. Благодаря двухгодичной экспедиции РГО (2016-2017 гг.) самолет был разобран и доставлен в столицу края, где он станет музейным экспонатом. Теперь о нем знают по всей России и не только.В декабре 2018 года этот проект по эвакуации «Дугласа» был признан победителем премии РГО в номинации «Лучшая экспедиция по России». Награду вручил лично президент Российской Федерации, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин.Про сам самолет известно практически все – от изготовления на заводе в США до сегодняшнего дня в ожидании восстановления. Известно и об экипаже самолета, три члена которого – командир воздушного судна Максим Тюриков, бортмеханик Виктор Писмарев и бортрадист Алексей Смирнов пожертвовали своими жизнями ради спасения пассажиров.А вот о пассажирах самолета не было известно практически ничего, за исключением их количества из официальных данных отчетов, донесений и актов по аварии, причем данные по количеству пассажиров сильно разнились, от 26 до 29. К тому же, по воспоминаниям родственников членов экипажа, были еще пятеро неучтенных расконвоированных заключенных, навязанных командиру экипажа на аэродроме Мыс Косистый, говорится в сообщении.Неожиданные сведения о пассажирах принес сам самолет. Во время его разборки экспедицией на месте аварии на одной из переборок внутри фюзеляжа были обнаружены надписи химическим карандашом. Их было несколько, самые важные – на двух переборках.На первой было написано: -«Я борт Тюрикова. На борту трое детей и 6 женщин.22.04.1947 года 00.30 из Кожевникова вылетел самолет и взял курс на Красноярск. В 5 часов 30 мин. вынужденная посадка, жертв нет.До 26 (26 апреля) сидели, никакой помощи нет.26 (26 апреля) 9 человек ушли искать помощь.1 мая сидим одни. Все на исходе. Неизвестно, что нас ждет.Духом никто не падает, все ждем спасения. Праздник встретим весело.11 мая. Мы спасены».На второй переборке были начертаны имена пассажиров.1. Перцевко Мария Ильинична2. Рзаев А.3. Васенькина-Коршавина Нина Сергеевна4. Васенькин Иван Гаврилович5. Долгов Петр Михайлович6. Капанадзе Виссарион Илларионович7. Потылицына Анна Васильевна8. Винокуров Георгий9. Макшанов Александр Кузьмич10. Игнатов Иван11. Демченко Николай Михайлович12. Егумнова Антонина Ивановна13. Бородин Александр Иванович14. Коваль Василий Сергеевич15. Кравченко Николай16. Мазуркина Таисья Андреевна17. Украинский Виктор Федорович18. Тарасов Сергей Васильевич19. Тарасов Владимир Сергеевич20. Тарасова Екатерина21. Ахмаджанов22. Тенюков Семен Павлович23. Краснотанов Василий Дмитриевич.Некоторые буквы полустерты, и могут быть ошибки при интерпретации фамилий.История «Борта Тюрикова» в ближайшее время может стать основой для создания художественного фильма. Сам отреставрированный самолет предполагается разместить в качестве экспоната парка-музея освоения Севера, который планируется создать на острове Молокова в Красноярске. Важно каждое свидетельство участников этих исторических событий.Информацию о родственниках пассажиров самолета «Дуглас С-47» «Борт Тюрикова» ждут в Красноярском краевом отделении Русского географического общества. Телефон +7 (391) 255-27-52. E-mail: reg24@rgo.ru.