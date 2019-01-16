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16 января 2019, 13:28



Обновленный Центр питания зимней Универсиады-2019 после Студенческих игр будет кормить краевых школьников.

Реконструкция объекта продолжалась более года. Теперь фабрика-кухня оснащена современным высокотехнологичным оборудованием и не имеет аналогов за Уралом. Комплекс уже начал работу и обеспечивает питанием участников тестовых соревнований. Современная и безопасная технология производства Cook&Chill (приготовление и охлаждение) позволяет сохранять все полезные свойства продуктов. После приготовления блюда в охлажденном состоянии будут доставляться в пункты питания Студенческих игр: в главный ресторан многофункционального комплекса на территории кампуса СФУ, в общежития «Перья» и на спортивные объекты. На местах останется только разогреть еду и подать на стол. Александр Усс отметил, что обновленный Центр питания станет важным объектом наследия Всемирных студенческих игр. Учреждение сможет поставлять качественную пищу для учащихся и воспитанников краевых образовательных учреждений. «Объект можно считать по-настоящему уникальным, государственного комбината питания такого уровня в России нет. Оборудование, которое здесь установлено, – это настоящие компьютеры, а ребята, работающие на нем, высококлассные технологи. Этот комбинат – один из важнейших объектов наследия Студенческих игр. В наших краевых и городских учреждениях питание организовано далеко не идеально. Поэтому наличие такого современного центра, конечно, решит проблему на многие годы вперед», – подчеркнул губернатор края. Мощность комбината после реконструкции составляет 21 тысячу рационов в восьмичасовую смену, 60 тысяч – при организации круглосуточной работы фабрики-кухни. Это позволит организовать качественное питание для учащихся и воспитанников от 40 до 50 краевых образовательных учреждений, в первую очередь детских домов, кадетских корпусов, школ-интернатов, расположенных в городе Красноярске и близлежащих территориях.

Просмотров:137 Накануне губернатор края Александр Усс проинспектировал подготовку Центра питания, который будет кормить участников, тренеров, судей и обслуживающий персонал Всемирной зимней Универсиады 2019 года, сообщается на официальном портале Красноярского края.Реконструкция объекта продолжалась более года. Теперь фабрика-кухня оснащена современным высокотехнологичным оборудованием и не имеет аналогов за Уралом. Комплекс уже начал работу и обеспечивает питанием участников тестовых соревнований.Современная и безопасная технология производства Cook&Chill (приготовление и охлаждение) позволяет сохранять все полезные свойства продуктов. После приготовления блюда в охлажденном состоянии будут доставляться в пункты питания Студенческих игр: в главный ресторан многофункционального комплекса на территории кампуса СФУ, в общежития «Перья» и на спортивные объекты. На местах останется только разогреть еду и подать на стол.Александр Усс отметил, что обновленный Центр питания станет важным объектом наследия Всемирных студенческих игр. Учреждение сможет поставлять качественную пищу для учащихся и воспитанников краевых образовательных учреждений.Мощность комбината после реконструкции составляет 21 тысячу рационов в восьмичасовую смену, 60 тысяч – при организации круглосуточной работы фабрики-кухни. Это позволит организовать качественное питание для учащихся и воспитанников от 40 до 50 краевых образовательных учреждений, в первую очередь детских домов, кадетских корпусов, школ-интернатов, расположенных в городе Красноярске и близлежащих территориях.