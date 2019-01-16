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16 января 2019, 14:02



Выпускник Норильского колледжа искусств Артем Мещеряков удостоен президентского гранта.

Норильский колледж искусств он окончил в 2018 году, где обучался по специальности «инструментальное исполнительство» (руководитель: Степанова Светлана Владимировна, концертмейстер: Сирота Жанна Николаевна). На сегодняшний день Артем продолжает свое обучение в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского на кафедре оркестровых струнных инструментов. Он лауреат III премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», г. Москва. Помимо признания лауреаты этого конкурса – студенты выпускного курса профессиональных образовательных учреждений отрасли культуры, которые поступили в 2018 году на обучение по очной бюджетной форме в вузы на профильные программы бакалавриата или специалитета, стали претендентами на назначение грантов президента Российской Федерации. Учредителем одного из самых главных конкурсов страны для талантливой молодежи является Министерство культуры Российской Федерации. Он направлен на выявление и поддержку молодых дарований и проводится по пяти категориям обучающихся в возрасте от 13 до 19 лет. Выпускник Норильского колледжа искусств Артем Мещеряков отлично выступил в нем и вошел в пятерку победителей. «Сказать, что мы гордимся, – не сказать ничего. Мы знаем, насколько строгим было жюри, как тщательно рассматривались документы претендентов, как сложно было пройти несколько этапов, чтобы попасть в финал на всероссийском уровне. Мы рады, что в крае подрастает молодое поколение настоящих профессионалов», – резюмировала руководитель сектора художественного образования отдела искусств министерства культуры Красноярского края Ирина Петрова.

Просмотров:162 Виолончелист проявил выдающиеся способности, став победителем различных конкурсов во время обучения в среднем профессиональном учебном заведении, и в результате получил поддержку на таком высоком уровне, сообщили в НКИ.Норильский колледж искусств он окончил в 2018 году, где обучался по специальности «инструментальное исполнительство» (руководитель: Степанова Светлана Владимировна, концертмейстер: Сирота Жанна Николаевна).На сегодняшний день Артем продолжает свое обучение в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского на кафедре оркестровых струнных инструментов. Он лауреат III премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», г. Москва. Помимо признания лауреаты этого конкурса – студенты выпускного курса профессиональных образовательных учреждений отрасли культуры, которые поступили в 2018 году на обучение по очной бюджетной форме в вузы на профильные программы бакалавриата или специалитета, стали претендентами на назначение грантов президента Российской Федерации.Учредителем одного из самых главных конкурсов страны для талантливой молодежи является Министерство культуры Российской Федерации. Он направлен на выявление и поддержку молодых дарований и проводится по пяти категориям обучающихся в возрасте от 13 до 19 лет. Выпускник Норильского колледжа искусств Артем Мещеряков отлично выступил в нем и вошел в пятерку победителей.