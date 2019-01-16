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16 января 2019, 14:07



Победители городского конкурса «Новогодний серпантин» получат свои награды 19 января в Норильском колледже искусств.

Напомним, главной темой ежегодного конкурса (в этом году он проводится в четвертый раз) стала «Новогодняя сказка». Работы принимались по двум номинациям: декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство. В конкурсе традиционно приняли участие юные таланты со всего Большого Норильска — это и ученики художественных школ, и социально-образовательного центра, и Дома детского творчества, школьники общеобразовательных заведений. На торжественное мероприятие приглашают всех участников конкурса.

Просмотров:135 Итоги городского конкурса «Новогодний серпантин», который проводил Норильский колледж искусств, подведут 19 января в 16.00. В колонном зале колледжа по адресу: Комсомольская, 10, состоится вручение наград победителям.Напомним, главной темой ежегодного конкурса (в этом году он проводится в четвертый раз) стала «Новогодняя сказка». Работы принимались по двум номинациям: декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство. В конкурсе традиционно приняли участие юные таланты со всего Большого Норильска — это и ученики художественных школ, и социально-образовательного центра, и Дома детского творчества, школьники общеобразовательных заведений.На торжественное мероприятие приглашают всех участников конкурса.