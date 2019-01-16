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16 января 2019, 14:22



Столица нашего региона занимает девятую строчку в ТОП-10 городов-миллионеров по стоимости жилья в новостройках.

Третье место по итогам 2018 года заняла столица Татарстана. Стоимость одного квадратного метра в казанских новостройках достигла 76 641 руб. Красноярск в рейтинге занял девятое место со стоимостью 52 901 руб. за квадратный метр нового жилья. Последнее место в рейтинге городов-миллионеров у Челябинска: город закончил год с 39 016 руб. за кв. м.

Просмотров:141 Лидируют в рейтинге по стоимости жилья в новостройках в городах-миллионерах Москва и Санкт-Петербург. Здесь средняя цена за квадратный метр составляет 209 776 руб. и 118 688 руб. соответственно, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на портал «Домофон».Третье место по итогам 2018 года заняла столица Татарстана. Стоимость одного квадратного метра в казанских новостройках достигла 76 641 руб.Красноярск в рейтинге занял девятое место со стоимостью 52 901 руб. за квадратный метр нового жилья.Последнее место в рейтинге городов-миллионеров у Челябинска: город закончил год с 39 016 руб. за кв. м.