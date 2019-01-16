Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 января 2019, 15:18



19 января православные жители Норильска отметят один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне.

Согласно Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так в видимых и доступных для человека образах была явлена Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог. Ну, а самое известное событие, связанное с этим праздником, ежегодно совершающееся в православных храмах, – освящение воды. Освящать воду на праздник Крещения в Церкви принято с V века. Причем в богослужебных текстах мы встречаем упоминание о том, что «днесь вод освящается естество», то есть освящается вся вода во всем мире. Но освящается не сама по себе, а именно потому, что по всему миру в этот день Церковь совершает древний чин. В русской традиции вода освящается два раза – в Крещенский сочельник и в день Крещения. Оба раза чин освящения совершенно одинаковый – поэтому нет никакой разницы между водой, освященный накануне и в самый день праздника. В Норильске Божественная литургия с великим чином освящения воды также будет совершаться два дня. 18 января в 08.00 богослужение начнется одновременно в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Пушкина, 12) и в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Мира, 6). 19 числа праздничные богослужения начнутся в 07.30 в храме на Пушкина, 12, и в 09.00 на Мира, 6.

Просмотров:144 В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения.Согласно Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так в видимых и доступных для человека образах была явлена Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.Ну, а самое известное событие, связанное с этим праздником, ежегодно совершающееся в православных храмах, – освящение воды.Освящать воду на праздник Крещения в Церкви принято с V века. Причем в богослужебных текстах мы встречаем упоминание о том, что «днесь вод освящается естество», то есть освящается вся вода во всем мире. Но освящается не сама по себе, а именно потому, что по всему миру в этот день Церковь совершает древний чин.В русской традиции вода освящается два раза – в Крещенский сочельник и в день Крещения. Оба раза чин освящения совершенно одинаковый – поэтому нет никакой разницы между водой, освященный накануне и в самый день праздника.В Норильске Божественная литургия с великим чином освящения воды также будет совершаться два дня.18 января в 08.00 богослужение начнется одновременно в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Пушкина, 12) и в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Мира, 6).19 числа праздничные богослужения начнутся в 07.30 в храме на Пушкина, 12, и в 09.00 на Мира, 6.