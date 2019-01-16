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16 января 2019, 16:06



Я плюс Ты – равно Мы! На этой неделе норильскому благотворительному фонду социальных программ «Территория добра» исполняется 11 лет.

«С этого года мы начинаем отсчет второго десятилетия существования фонда, презентуем обновленный и очень красивый сайт «Территории добра», который находится на прежнем адресе: https://t-dobra.ru/, - говорит Наталья Солодовник, председатель фонда «Территория добра». – 11 - символичная цифра, которая отражает суть фонда и его работы. Первая единичка, это Я, то есть отдельно взятый человек, вторая единичка – Ты – мой собеседник, друг, единомышленник, а вместе – это Мы. Вместе мы сила, вместе мы горы можем свернуть и справиться с любой бедой». На день рождения, который благотворительный фонд будет отмечать в видеозале кинотеатра «Родина», приглашены юные благополучатели. Это ребятишки, которым фонд вместе с неравнодушными горожанами помогает поправить здоровье, найти свое место в жизни, а главное, несмотря на сложные болезни, чувствовать себя нужными и важными. В этом году день рождения по календарю выпадает на четверг, поэтому отмечать его будут в субботу, 19 января, чтобы все приглашенные смогли прийти на праздник. Сохраняя верность традициям, в свой день рождения «Территория добра» подарит каждому своему маленькому благополучателю эксклюзивный именинный торт. Ну а всех гостей ожидает праздничная фотозона от Олеси Химич, встреча с самыми добрыми и человечными больничными клоунами, а также просмотр документального фильма о путешествии Влада Карасева в Париж и веселая мульпрограмма.

Просмотров:124 Благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» был создан 17 января 2008 года по инициативе норильского предпринимателя Виктора Коновалова, который и стал учредителем фонда.На день рождения, который благотворительный фонд будет отмечать в видеозале кинотеатра «Родина», приглашены юные благополучатели. Это ребятишки, которым фонд вместе с неравнодушными горожанами помогает поправить здоровье, найти свое место в жизни, а главное, несмотря на сложные болезни, чувствовать себя нужными и важными.В этом году день рождения по календарю выпадает на четверг, поэтому отмечать его будут в субботу, 19 января, чтобы все приглашенные смогли прийти на праздник. Сохраняя верность традициям, в свой день рождения «Территория добра» подарит каждому своему маленькому благополучателю эксклюзивный именинный торт. Ну а всех гостей ожидает праздничная фотозона от Олеси Химич, встреча с самыми добрыми и человечными больничными клоунами, а также просмотр документального фильма о путешествии Влада Карасева в Париж и веселая мульпрограмма.