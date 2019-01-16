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16 января 2019, 16:39



Норильские полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время празднования Крещения Господня.

В районе купели на озере Долгое будут дежурить не только наряды полиции, но и дежурные смены спасателей, кареты скорой помощи с медицинским персоналом. Сотрудники полиции призывают граждан не нарушать правопорядок, соблюдать меры личной безопасности. О правонарушениях или преступлениях следует сообщать в дежурную часть по телефонам: 34-02-02, 47-24-01 или 102, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:113 В обеспечении общественного порядка будут задействованы 56 сотрудников полиции. Безопасность дорожного движения на территории, прилегающей к местам богослужений, будет обеспечена сотрудниками ГИБДД. Ограничений движения автотранспорта в период проведения религиозных мероприятий не запланировано.В районе купели на озере Долгое будут дежурить не только наряды полиции, но и дежурные смены спасателей, кареты скорой помощи с медицинским персоналом.Сотрудники полиции призывают граждан не нарушать правопорядок, соблюдать меры личной безопасности. О правонарушениях или преступлениях следует сообщать в дежурную часть по телефонам: 34-02-02, 47-24-01 или 102, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.