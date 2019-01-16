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16 января 2019, 16:45



Только за первую половину января со дворов города вывезено почти 20 тысяч кубометров снега.

При сильном снегопаде, переметах на дорогах в первую очередь очищаются трассы, по которым пролегают маршруты рейсовых автобусов, отметил главный инженер «Илан-Норильск» Федор Ерофеев. Ежедневно на автодорогах Норильска, Талнаха и Кайеркана работают пять шнекороторов, от девяти до двадцати самосвалов в зависимости от выполняемых задач, 11 грейдеров, 10 дорожных машин, посыпающих дороги шлаком, шесть больших погрузчиков и один маленький, четыре «Бобката». На снегоотвалах распределением вывезенного снега ежедневно занимается до четырех бульдозеров. Работы ведутся круглосуточно. Если говорить об очистке дворовых территорий, то здесь ситуация непростая. Первоочередная задача управляющих компаний - расчистка подъездных путей к социально значимым объектам и к подъездам домов. То есть в сильную метель вся техника порой задействована не столько на вывозе снега, сколько на его уборке с придомовых проездов. Тем не менее за первую половину января управляющие компании вывезли со дворов 19,6 тысяч м3 снега. Лидерами в этой работе стали талнахские компании – «СеверныйБыт» и «Талнахбыт», каждая вывезла более 6,5 тысячи кубометров снега. В Центральном районе ударником стала УК «Жилкомсервис», убравшая около 4 тысяч кубометров снега. Наиболее сложная ситуация в Кайеркане, но и там работа постепенно ведется. В общем с октября по январь все управляющие компании вывезли из норильских дворов 56,7 тыс. м3 снега.

Просмотров:131 Если начало зимы в Норильске было довольно бесснежным, то уже в декабре природа наверстала упущенное. К середине января с начала зимнего сезона с норильских дорог вывезено почти 580 тысяч тонн снега. Для сравнения: за прошлую зиму техника компании «Илан-Норильск» вывезла с улиц города почти 1,6 млн тонн снега.При сильном снегопаде, переметах на дорогах в первую очередь очищаются трассы, по которым пролегают маршруты рейсовых автобусов, отметил главный инженер«Илан-Норильск» Федор Ерофеев. Ежедневно на автодорогах Норильска, Талнаха и Кайеркана работают пять шнекороторов, от девяти до двадцати самосвалов в зависимости от выполняемых задач, 11 грейдеров, 10 дорожных машин, посыпающих дороги шлаком, шесть больших погрузчиков и один маленький, четыре «Бобката». На снегоотвалах распределением вывезенного снега ежедневно занимается до четырех бульдозеров. Работы ведутся круглосуточно.Если говорить об очистке дворовых территорий, то здесь ситуация непростая. Первоочередная задача управляющих компаний - расчистка подъездных путей к социально значимым объектам и к подъездам домов. То есть в сильную метель вся техника порой задействована не столько на вывозе снега, сколько на его уборке с придомовых проездов. Тем не менее за первую половину января управляющие компании вывезли со дворов 19,6 тысяч м3 снега. Лидерами в этой работе стали талнахские компании – «СеверныйБыт» и «Талнахбыт», каждая вывезла более 6,5 тысячи кубометров снега. В Центральном районе ударником стала УК «Жилкомсервис», убравшая около 4 тысяч кубометров снега. Наиболее сложная ситуация в Кайеркане, но и там работа постепенно ведется. В общем с октября по январь все управляющие компании вывезли из норильских дворов 56,7 тыс. м3 снега.