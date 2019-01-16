Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 января 2019, 17:00



Студентов и школьников Норильска приглашают принять участие в международном конкурсе постеров.

Принять участие в региональном этапе международного конкурса постеров могут студенты и школьники краевых и муниципальных общеобразовательных учебных заведений регионов «Енисейской Сибири» (Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва) приглашает Красноярскстат. Постеры могут представлять любую тему, выбранную учащимися, важно, чтобы она отражала или иллюстрировала использование, анализ, интерпретацию и предоставление статистической информации для решения конкретной проблемы. Постеры должны быть отправлены в Красноярскстат по электронной почте: krasnoyarskstat@rambler.ru не позднее 10 февраля 2019 года для оценки и дальнейшего направления в Росстат. Участие в конкурсе бесплатное. Награждение победителей состоится на 62-м Всемирном конгрессе статистики в Куала-Лумпуре (Малайзия) с 18 по 23 августа 2019 года. Важно, что, предоставляя свою работу, учащиеся дают разрешение на ее использование на различных конференциях ISI, тематических мероприятиях, в публикациях и в рекламных материалах, в том числе в электронном формате в интернете. К участию в конкурсе допускаются команды, состоящие из 2-5 человек. Постеры, подготовленные только одним человеком, не рассматриваются. Команды могут быть трех категорий: - студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата (без возрастных ограничений); - учащиеся 2003 года рождения и моложе; - учащиеся 2000 года рождения и моложе. Особые требования к постерам: - данные, использованные в постере, могут быть собраны самими учащимися или взяты из опубликованных ранее источников (любого автора). Если данные были опубликованы, в постере должна быть ссылка на источник; - могут быть на любом языке (приветствуется вариант на английском); - не должны содержать информацию об учащихся и (или) школе, вузе, подготовивших постер; - должны быть разработаны и выполнены обучающимися с использованием оригинального дизайна и с творческим подходом; - постеры, представленные на предыдущих международных конкурсах, к участию не допускаются. Постер должен занимать один двухмерный односторонний лист. Максимальный размер – A1 (841 мм x 594 мм)). Максимальный размер файла – 10 Мб. Контактное лицо по вопросам проведения конкурса постеров в Красноярском крае – Шевчук Лариса Алексеевна. Телефон 8 (391) 213-93-60 доб. 3240. Е-mail: krasnoyarskstat@rambler.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(391) 213-93-60 доб. 3240 8(391) 213-93-60 доб. 1009 8(391) 213-93-60 доб. 1240.

Просмотров:114 Инициаторы конкурса - Международная ассоциация статистического образования (IFSE) и Международный статистический институт (ISI).Принять участие в региональном этапе международного конкурса постеров могут студенты и школьники краевых и муниципальных общеобразовательных учебных заведений регионов «Енисейской Сибири» (Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва) приглашает Красноярскстат.Постеры могут представлять любую тему, выбранную учащимися, важно, чтобы она отражала или иллюстрировала использование, анализ, интерпретацию и предоставление статистической информации для решения конкретной проблемы.Постеры должны быть отправлены в Красноярскстат по электронной почте: krasnoyarskstat@rambler.ru не позднее 10 февраля 2019 года для оценки и дальнейшего направления в Росстат.Участие в конкурсе бесплатное. Награждение победителей состоится на 62-м Всемирном конгрессе статистики в Куала-Лумпуре (Малайзия) с 18 по 23 августа 2019 года.Важно, что, предоставляя свою работу, учащиеся дают разрешение на ее использование на различных конференциях ISI, тематических мероприятиях, в публикациях и в рекламных материалах, в том числе в электронном формате в интернете.К участию в конкурсе допускаются команды, состоящие из 2-5 человек. Постеры, подготовленные только одним человеком, не рассматриваются.Команды могут быть трех категорий:- студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата (без возрастных ограничений);- учащиеся 2003 года рождения и моложе;- учащиеся 2000 года рождения и моложе.Особые требования к постерам:- данные, использованные в постере, могут быть собраны самими учащимися или взяты из опубликованных ранее источников (любого автора). Если данные были опубликованы, в постере должна быть ссылка на источник;- могут быть на любом языке (приветствуется вариант на английском);- не должны содержать информацию об учащихся и (или) школе, вузе, подготовивших постер;- должны быть разработаны и выполнены обучающимися с использованием оригинального дизайна и с творческим подходом;- постеры, представленные на предыдущих международных конкурсах, к участию не допускаются.Постер должен занимать один двухмерный односторонний лист. Максимальный размер – A1 (841 мм x 594 мм)). Максимальный размер файла – 10 Мб.Контактное лицо по вопросам проведения конкурса постеров в Красноярском крае – Шевчук Лариса Алексеевна. Телефон 8 (391) 213-93-60 доб. 3240. Е-mail: krasnoyarskstat@rambler.ru.Дополнительную информацию можно получить по телефонам:8(391) 213-93-60 доб. 32408(391) 213-93-60 доб. 10098(391) 213-93-60 доб. 1240.