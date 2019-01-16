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16 января 2019, 17:24



«Хоронько–Оркестр» дал мастер класс для студентов театрального и музыкального отделений Норильского колледжа искусств.

Такая открытость и такое доверие дорогого стоят. То, что вытворял на сцене колледжа лидер «Хоронько-Оркестра», вмещало в себя и уморительную импровизацию, полную эпатажа, и чистые откровения, и основы мастерства актера, и серьезные беседы о главном: истории страны, щемящих моментах детства. Молодежь, особенно творческая, - непростая публика, в разговорах с ней фальшь и любая неправда сразу режет ухо, так вот, Дмитрий, обладатель феноменального чувства юмора и слова, человек по натуре тонкий и сложный, сумел достучаться до наших студентов буквально с первой песни, с первого монолога о самом себе и своем видении места артиста, места человека в современном мире. Музыкант поговорил с ребятами о джазовых кумирах, с которых начиналось его карьера, познакомил с новыми направлениями в музыке, о которых юноши и девушки раньше не слышали, рассказал, как создаются аранжировки и дорисовываются создаваемые актером образы. Он напомнил ребятам, кто такие Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, познакомил с джазовыми исполнителями, спел мастерски переделанного Вертинского. Буквально в каждом номере Дмитрий удивлял, смешил и даже чудил. Эксцентричное, яркое, смешное, нежное, лиричное и вместе с тем полное неожиданных номеров выступление уникума Хоронько и его команды состоится для широкой публики завтра, 17 января. Для студентов обещают 50-процентную скидку. Напомним, концерт группы, которая впервые приезжала в наш город в 2006 году и была гостем «Таймырского кактуса», проходит сейчас в рамках творческой лаборатории «Полярка», организованной театром при поддержке Агентства развития Норильска.

Просмотров:126 Взрослые, которые заглянули «на минуточку» услышать джазовое кабаре Дмитрия Хоронько и его команды, признались, что «не смогли уйти из зала», а студенты в конце мастер-класса, не стесняясь, говорили: «Блин, я его люблю».Такая открытость и такое доверие дорогого стоят. То, что вытворял на сцене колледжа лидер «Хоронько-Оркестра», вмещало в себя и уморительную импровизацию, полную эпатажа, и чистые откровения, и основы мастерства актера, и серьезные беседы о главном: истории страны, щемящих моментах детства.Молодежь, особенно творческая, - непростая публика, в разговорах с ней фальшь и любая неправда сразу режет ухо, так вот, Дмитрий, обладатель феноменального чувства юмора и слова, человек по натуре тонкий и сложный, сумел достучаться до наших студентов буквально с первой песни, с первого монолога о самом себе и своем видении места артиста, места человека в современном мире.Музыкант поговорил с ребятами о джазовых кумирах, с которых начиналось его карьера, познакомил с новыми направлениями в музыке, о которых юноши и девушки раньше не слышали, рассказал, как создаются аранжировки и дорисовываются создаваемые актером образы. Он напомнил ребятам, кто такие Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, познакомил с джазовыми исполнителями, спел мастерски переделанного Вертинского. Буквально в каждом номере Дмитрий удивлял, смешил и даже чудил. Эксцентричное, яркое, смешное, нежное, лиричное и вместе с тем полное неожиданных номеров выступление уникума Хоронько и его команды состоится для широкой публики завтра, 17 января. Для студентов обещают 50-процентную скидку.Напомним, концерт группы, которая впервые приезжала в наш город в 2006 году и была гостем «Таймырского кактуса», проходит сейчас в рамках творческой лаборатории «Полярка», организованной театром при поддержке Агентства развития Норильска.