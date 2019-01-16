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16 января 2019, 17:29



«В гости к полярным медведям». Веселый праздник под таким названием пройдет в норильской библиотеке семейного чтения.

А украсит это пушистое мероприятие выступление хореографического ансамбля театра танца Дворца творчества детей и молодежи «сНежный» под руководством Ксении Вашкеевой и Алены Баянкиной. Праздник состоится 20 января в 16.00 в библиотеке № 3 семейного чтения по адресу: Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31.

Просмотров:103 На праздничное мероприятие приглашают детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Вместе с мамами и папами ребята отправятся в путешествие на Север и встретят обитателей тундры. Юных путешественников ждут познавательные викторины, снежные конкурсы и удивительная история норильской медведицы Айки.А украсит это пушистое мероприятие выступление хореографического ансамбля театра танца Дворца творчества детей и молодежи «сНежный» под руководством Ксении Вашкеевой и Алены Баянкиной.Праздник состоится 20 января в 16.00 в библиотеке № 3 семейного чтения по адресу: Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31.