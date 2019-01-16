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16 января 2019, 17:36



Норильчане вернулись из «Детского наукограда».

В течение 21 дня школьники проходили обучение по программе «Навыки людей будущего». Ее цель – освоение коммуникативных, лидерских, командных и публичных компетенций. Кроме того, для норильчан был организован интересный досуг. Школьники посетили музей человека «Живые системы» и «Москвариум», съездили в Сколково, на обзорную экскурсию по Москве и на шоколадную фабрику. Оркестр BrassBanda с барабанным шоу Fling Shot принял участие в двух международных конкурсах - «Звезды столицы» и «Московское созвездие». В общей сложности ребята и преподаватели завоевали два Гран-при и пять дипломов лауреата I степени. Присоединился коллектив и к масштабному проекту «Журавли Победы», выступив в Музее Победы на Поклонной горе в рамках Международного фестиваля «Бессмертный оркестр». Норильская «Шкода» заняла третье место во Всероссийском фестивале детского танца Dance solo.

Просмотров:96 Профильная смена в оздоровительном лагере в Подмосковье была организована для девяноста школьников в возрасте от 11 до 17 лет. В состав группы вошли воспитанники городского актива «Спектр» и учреждений дополнительного образования, юнармейцы, участники танцевального коллектива «Шкода» и оркестра BrassBanda.В течение 21 дня школьники проходили обучение по программе «Навыки людей будущего». Ее цель – освоение коммуникативных, лидерских, командных и публичных компетенций.Кроме того, для норильчан был организован интересный досуг. Школьники посетили музей человека «Живые системы» и «Москвариум», съездили в Сколково, на обзорную экскурсию по Москве и на шоколадную фабрику.Оркестр BrassBanda с барабанным шоу Fling Shot принял участие в двух международных конкурсах - «Звезды столицы» и «Московское созвездие». В общей сложности ребята и преподаватели завоевали два Гран-при и пять дипломов лауреата I степени. Присоединился коллектив и к масштабному проекту «Журавли Победы», выступив в Музее Победы на Поклонной горе в рамках Международного фестиваля «Бессмертный оркестр». Норильская «Шкода» заняла третье место во Всероссийском фестивале детского танца Dance solo.