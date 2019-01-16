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16 января 2019, 17:59



В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019, региональный этап эстафеты которой пройдет в нашем городе 22 января.

По словам заместителя генерального директора дирекции Универсиады-2019 Стеллы Алексеевой, сопровождавшей колбу с огнем, несмотря на середину зимы, Норильск встретил хранителей огня благоприятной погодой. «Я уверена, что все мероприятия, которые мы запланировали в Норильске, пройдут в очень теплой и дружелюбной обстановке. Поэтому я приглашаю всех на наше замечательное событие. Хочу подчеркнуть, что уникальность регионального этапа в том, что даже жители самых отдаленных городов могут прикоснуться к нашему событию. Включая Норильск и Красноярск, огонь побывает в 13 городах края», – отметила Стелла Алексеева. А завтра, 17 января, в 17.00 колбу с огнем для всех желающих представят на презентационной интерактивной площадке «Универсиада с нами» в Молодежном центре. Она будет работать до 21 января: с 17.00 до 19.00 - по будням и с 15.00 до 17.00 – по выходным. Норильчане смогут сфотографироваться с огнем эстафеты, принять участие в интеллектуальной викторине и играх. В завершающий день работы площадки пройдет серия встреч с факелоносцами норильского этапа эстафеты, среди которых также участник Олимпийский игр по лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира Николай Большаков. Вообще же, в норильском этапе эстафеты огня примут участие 15 норильчан – спортсмены, деятели культуры и искусства, представители системы образования, администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». Примечательно, что перед стартом норильского этапа огонь побывает на Надеждинском металлургическом заводе, где встретится и объединится с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона. Напомним, что путешествие огня Универсиады-2019 длится почти четыре месяца. Стартовав 20 сентября в итальянском Турине, огонь уже побывал в 17 российских и трех зарубежных городах. При этом Норильск станет первым городом Красноярского края, в котором пройдет эстафета. Всего в маршруте российского этапа - 30 городов. Завершится эстафета 1 марта в Красноярске, где на следующий день, 2 марта, начнутся Всемирные студенческие игры. Также добавим, что генеральным партнером Универсиады-2019 является компания «Норникель».

Просмотров:105 Торжественная встреча состоялась сегодня в норильском аэропорту. Колбу с огнем доставили рейсом 207 авиакомпании NordStar из Красноярска. Делегацию встречали представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», а также коренных малочисленных народов Севера.По словам заместителя генерального директора дирекции Универсиады-2019 Стеллы Алексеевой, сопровождавшей колбу с огнем, несмотря на середину зимы, Норильск встретил хранителей огня благоприятной погодой.А завтра, 17 января, в 17.00 колбу с огнем для всех желающих представят на презентационной интерактивной площадке «Универсиада с нами» в Молодежном центре. Она будет работать до 21 января: с 17.00 до 19.00 - по будням и с 15.00 до 17.00 – по выходным. Норильчане смогут сфотографироваться с огнем эстафеты, принять участие в интеллектуальной викторине и играх. В завершающий день работы площадки пройдет серия встреч с факелоносцами норильского этапа эстафеты, среди которых также участник Олимпийский игр по лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира Николай Большаков.Вообще же, в норильском этапе эстафеты огня примут участие 15 норильчан – спортсмены, деятели культуры и искусства, представители системы образования, администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». Примечательно, что перед стартом норильского этапа огонь побывает на Надеждинском металлургическом заводе, где встретится и объединится с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона.Напомним, что путешествие огня Универсиады-2019 длится почти четыре месяца. Стартовав 20 сентября в итальянском Турине, огонь уже побывал в 17 российских и трех зарубежных городах. При этом Норильск станет первым городом Красноярского края, в котором пройдет эстафета. Всего в маршруте российского этапа - 30 городов. Завершится эстафета 1 марта в Красноярске, где на следующий день, 2 марта, начнутся Всемирные студенческие игры.Также добавим, что генеральным партнером Универсиады-2019 является компания «Норникель».