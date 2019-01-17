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17 января 2019, 17:29



«БЛОКАДА. ЦЕНА ЖИЗНИ». Художественно-публицистическую композицию под таким названием готовит студенческий театр «Дебют» Норильского колледжа искусств.

Можно ли нарисовать в своем воображении что-то более непобедимое, чем Ленинград и его жители? Какие тяготы перенесли блокадники? Современный человек может прочесть о них, посмотреть в фильме, послушать рассказы и ужаснуться. Студенты же НКИ решили «прожить» эту тему на сцене. «Мы - студенты, обучающиеся по специальности «Театральное творчество», надеемся, что наша постановка напомнит, что наш народ сильный духом и верный Родине! Надеемся, что нам удастся рассказать о блокаде Ленинграда тем, кто о ней не знал, напомнить о ней тем, кто забыл, еще раз рассказать тем, кто помнит. И главное - мы хотим показать, что молодое поколение XXI века тоже помнит, уважает погибших блокадников и чтит их светлую память». В основу сценария легли неопубликованные письма, отрывки из пьесы А. Арбузова «Мой бедный Марат», а также материалы бесчеловечного исследования доктора Майера из нацистской Германии. «Я не напрасно беспокоюсь, Чтоб не забылась та война: Ведь эта память - наша совесть. Она, как сила, нам нужна», - написал Юрий Воронов, бывший в годы блокады школьником. Театр «Дебют» приглашает школьников на спектакль, который пройдет 25, 26, 27, 28 января в 16.00 по адресу: ул. Комсомольская, 10, театральный зал. Возрастные ограничения 12+. Заявки по телефону 8-913-504-26-05.

Просмотров:508 Посвящена постановка 75-летию снятия блокады Ленинграда.Можно ли нарисовать в своем воображении что-то более непобедимое, чем Ленинград и его жители? Какие тяготы перенесли блокадники? Современный человек может прочесть о них, посмотреть в фильме, послушать рассказы и ужаснуться. Студенты же НКИ решили «прожить» эту тему на сцене.«Мы - студенты, обучающиеся по специальности «Театральное творчество», надеемся, что наша постановка напомнит, что наш народ сильный духом и верный Родине! Надеемся, что нам удастся рассказать о блокаде Ленинграда тем, кто о ней не знал, напомнить о ней тем, кто забыл, еще раз рассказать тем, кто помнит. И главное - мы хотим показать, что молодое поколение XXI века тоже помнит, уважает погибших блокадников и чтит их светлую память».В основу сценария легли неопубликованные письма, отрывки из пьесы А. Арбузова «Мой бедный Марат», а также материалы бесчеловечного исследования доктора Майера из нацистской Германии.«Я не напрасно беспокоюсь,Чтоб не забылась та война:Ведь эта память - наша совесть.Она, как сила, нам нужна», - написал Юрий Воронов, бывший в годы блокады школьником.Театр «Дебют» приглашает школьников на спектакль, который пройдет 25, 26, 27, 28 января в 16.00 по адресу: ул. Комсомольская, 10, театральный зал. Возрастные ограничения 12+.Заявки по телефону 8-913-504-26-05.