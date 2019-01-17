Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 января 2019, 17:38



В УПРиУ подвели итоги работы за декабрь.

По поступившим обращениям специалистами управления дано: 76 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 28 претензий, подготовлено 4 проекта исковых заявлений в суд. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 395 629 руб. Больше всего горожане жаловались на качество непродовольственных товаров (52,8% обращений), претензий к продуктовым товарам было почти в пять раз меньше (11,1%). Немногим более (12%) было жалоб на качество бытовых услуг. Также были претензии к услугам общепита, ЖКХ, транспорта и банковским услугам. Консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по телефонам: в Центральном районе – 43-71-94, в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97. При необходимости по вопросам защиты прав потребителей можно прийти на прием в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска: - в Центральном районе по адресу: ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет № 509, в среду, четверг и пятницу с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; - в районе Талнах по адресу: ул. Диксона, 10, кабинет № 205, во вторник и четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в среду с 14.00 до 17.00; - в районе Кайеркан по адресу: ул. Шахтерская, 9а, кабинет № 214, во вторник и четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в среду с 14.00 до 17.00; Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в интернете на сайте: http://www.upriu.ru.

Просмотров:511 В декабре 2018 года в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав в области торговли и услуг обратились 111 граждан, из них 3 - индивидуальных предпринимателя (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 108 потребителей с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.По поступившим обращениям специалистами управления дано: 76 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 28 претензий, подготовлено 4 проекта исковых заявлений в суд.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 395 629 руб.Больше всего горожане жаловались на качество непродовольственных товаров (52,8% обращений), претензий к продуктовым товарам было почти в пять раз меньше (11,1%). Немногим более (12%) было жалоб на качество бытовых услуг. Также были претензии к услугам общепита, ЖКХ, транспорта и банковским услугам.Консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно.Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по телефонам: в Центральном районе – 43-71-94, в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97. При необходимости по вопросам защиты прав потребителей можно прийти на прием в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска:- в Центральном районе по адресу: ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет № 509, в среду, четверг и пятницу с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;- в районе Талнах по адресу: ул. Диксона, 10, кабинет № 205, во вторник и четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в среду с 14.00 до 17.00;- в районе Кайеркан по адресу: ул. Шахтерская, 9а, кабинет № 214, во вторник и четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в среду с 14.00 до 17.00;Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в интернете на сайте: http://www.upriu.ru.