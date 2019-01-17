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17 января 2019, 18:14



В Норильском театре драмы состоялась церемония открытия творческой лаборатории «Полярка».

«Полярку» по традиции открыл ее постоянный куратор и художественный руководитель Олег Лоевский. Он представил зрителям и журналистам пятерых театральных критиков из культурных столиц страны и троих режиссеров, которые будут ставить эскизы с норильскими артистами. Эскизы выносятся на суд зрителей, наиболее понравившиеся работы войдут со временем в репертуарный план театра. Показы запланированы на 19 и 20 января. Сегодня вечером в программе лаборатории норильчан ждет концерт московского коллектива «Хоронько-Оркестр», играющего в жанре под названием «джазовое кабаре».

Просмотров:551 В этом году наш северный мини-фестиваль современной драматургии носит название «Реальность: объективная, субъективная, виртуальная».«Полярку» по традиции открыл ее постоянный куратор и художественный руководитель Олег Лоевский. Он представил зрителям и журналистам пятерых театральных критиков из культурных столиц страны и троих режиссеров, которые будут ставить эскизы с норильскими артистами. Эскизы выносятся на суд зрителей, наиболее понравившиеся работы войдут со временем в репертуарный план театра. Показы запланированы на 19 и 20 января.Сегодня вечером в программе лаборатории норильчан ждет концерт московского коллектива «Хоронько-Оркестр», играющего в жанре под названием «джазовое кабаре».