Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 января 2019, 18:26



С 07.00 18 января в Норильске объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру.

Завтра в Норильске ожидается обильный снегопад, метель, видимость менее 1000 м. Ветер южный 8-13 м/с с порывами 15-20 м/с, в горных районах – 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -22...-27°С, днем -10…-15°С. Примерно такую же погоду синоптики прогнозируют и на субботу, 19 января. Правда, уже к вечеру погода начнет меняться, ветер будет постепенно стихать, мороз усиливаться. К ночи может похолодать до – 25…- 27°С. Ветер сменит направление на западное и будет дуть с силой 7-12 м/сек. Ну а с воскресенья в Норильск постепенно будет возвращаться морозная погода со слабыми осадками и умеренным ветром.

Просмотров:712 Крещенские морозы в город не пришли, неудобства купальщикам компенсирует ветер. Непогоду принес очередной североатлантический циклон.Завтра в Норильске ожидается обильный снегопад, метель, видимость менее 1000 м. Ветер южный 8-13 м/с с порывами 15-20 м/с, в горных районах – 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -22...-27°С, днем -10…-15°С.Примерно такую же погоду синоптики прогнозируют и на субботу, 19 января. Правда, уже к вечеру погода начнет меняться, ветер будет постепенно стихать, мороз усиливаться. К ночи может похолодать до – 25…- 27°С. Ветер сменит направление на западное и будет дуть с силой 7-12 м/сек.Ну а с воскресенья в Норильск постепенно будет возвращаться морозная погода со слабыми осадками и умеренным ветром.