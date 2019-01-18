Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 января 2019, 09:54



В Красноярске 104-й день рождения отметила старейшая в России жительница блокадного Ленинграда.

«На Вашу долю выпали тяжелейшие испытания – голод, холод, война, гибель близких людей. Но, несмотря на немыслимые страдания, Вы все преодолели. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла, заботы близких и мирного неба над головой», – пожелала долгожительнице Ирина Пастухова. Валентина Ивановна Кузнецова родилась в Ленинграде. До войны работала на швейной фабрике. Вышла замуж, родила двоих детей. Когда началась война, сыну было три года, а дочке - четыре месяца. Муж ушел на фронт, оборонял подступы к Ленинграду. В 1942 году Валентина Ивановна потеряла на фронте троих братьев, от голода умерли мать и отец, погиб муж. В 1943 году была эвакуирована с детьми в Красноярск. После войны Валентина Ивановна второй раз вышла замуж. Родила еще двоих сыновей. Работала на заводе «Красмаш» и на стадионе «Енисей». Сергей Ломанов и другие хоккеисты «Енисея» помнят Валентину Ивановну и навещают ее. В день рождения Валентина Ивановна принимает поздравления также от членов общества «Блокадник», друзей и родных. Кроме того, Валентине Ивановне первой в Красноярском крае была вручена памятная медаль, выпущенная к юбилейному Дню воинской славы России, говорится в сообщении. Основные торжественные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдут в крае 27 января.

Просмотров:391 Валентина Ивановна Кузнецова, старейшая в России жительница блокадного Ленинграда, отмечает свое 104-летие. По поручению губернатора края Александра Усса с уникальной датой, а также приближающимся 75-летием освобождения блокадного Ленинграда Валентину Ивановну поздравила министр социальной политики края Ирина Пастухова, сообщается на официальном портале Красноярского края.Валентина Ивановна Кузнецова родилась в Ленинграде. До войны работала на швейной фабрике. Вышла замуж, родила двоих детей. Когда началась война, сыну было три года, а дочке - четыре месяца. Муж ушел на фронт, оборонял подступы к Ленинграду.В 1942 году Валентина Ивановна потеряла на фронте троих братьев, от голода умерли мать и отец, погиб муж.В 1943 году была эвакуирована с детьми в Красноярск.После войны Валентина Ивановна второй раз вышла замуж. Родила еще двоих сыновей. Работала на заводе «Красмаш» и на стадионе «Енисей». Сергей Ломанов и другие хоккеисты «Енисея» помнят Валентину Ивановну и навещают ее.В день рождения Валентина Ивановна принимает поздравления также от членов общества «Блокадник», друзей и родных.Кроме того, Валентине Ивановне первой в Красноярском крае была вручена памятная медаль, выпущенная к юбилейному Дню воинской славы России, говорится в сообщении.Основные торжественные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдут в крае 27 января.